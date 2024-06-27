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  4. Kargocu tarafından soyulduğunu iddia etmişti: Senaryosu herkesi şaşkına çevirdi!

Kargocu tarafından soyulduğunu iddia etmişti: Senaryosu herkesi şaşkına çevirdi!

27.06.2024 14:52
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İddialara göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şahıs, kargocu olduğunu söyleyerek bir kadının evine girmiş ve genç kadının kızını kaçırmakla tehdit edip altınlarını çalmıştı. Fakat işin aslı bambaşka çıktı. Genç kadının eşinden habersiz alışveriş yaptığı ve bunun için de kocasına yalan söylediği ortaya çıktı.

Kargocu tarafından soyulduğunu iddia etmişti: Senaryosu herkesi şaşkına çevirdi!

Dün saat 15.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Manavgat Şelale Mahallesi 3532. Sokak'taki bir adreste kadının darbedildiği ve hırsızlık yapıldığına dair ihbar geldi. Olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmada ev sahibi A.D.'nin başından darbe aldığı belirlendi.

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ÇOCUĞUNU KAÇIRMAKLA TEHDİT ETTİ

Ayşe Demirtaş olay yerinde polise verdiği ifadede 1,5 yaşındaki kızı ile evde otururken kapının çaldığını, kapıdaki kişinin 'kargocu' olduğunu söyleyerek kapıyı açtırdığını belirtti. Kapıyı açması ile bu kişinin başını duvara vurduğunu ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini anlatan A.D., kendisine geldiğinde maskeli kişinin evde altın olup olmadığını sorduğunu, yerini söylemezse odada yatan çocuğu alıp götüreceğini söylediğini ifade etti.

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5 ALTIN 2 KÜPE ALIP KAÇTI

Kendisinin bu tehdit üzerine çocuğuna zarar gelmemesi için altınların yerini gösterdiğini belirten A.D., yüzünde maske, elinde eldiven olan hırsızın gösterdiği yerden 5 adet altın ve 2 küpeyi alıp kaçtığını iddia etti. Ayşe Demirtaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

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YALANI ORTAYA ÇIKTI

Ayşe Demirtaş'ın verdiği ilk ifadesinden sonra araştırma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

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Yapılan incelemenin ardından A.D.'nin verdiği eşkale uygun kimsenin o saatlerde sokakta olmadığı ve kadının evine gelmediği tespit edildi. Yeniden ifadesi alınan Ayşe Demirtaş'ın işin ciddiyetini anlaması üzerine, kredi kartıyla eşinden habersiz 20 bin liralık alışveriş yaptığını ve bunu kapatmak için böyle bir davranışta bulunduğunu itiraf etti. Ayşe Demirtaş hakkında 'Suç uydurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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antalya kargocu
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