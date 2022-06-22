Karısının yüzünü falçatayla yaralamıştı! Sanıktan şok istek: Mağdurum, tahliye edin

Bakırköy’de bir alışveriş merkezinde boşanma aşamasındaki eşi Hanna Butym’i (29) falçata ile yaralayan sanık Mesut Öztürkmen’in (45) yargılandığı davada 21 Eylül 2021’de karar açıklanmıştı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Mesut Öztürkmen’in ‘kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs’ suçundan önce 14 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar vermişti. Cezada indirim uygulayan mahkeme, sanığın 11 yıl 8 ay hapsine hükmetmişti. Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Hanna Butym’in yüzünde sinir kaybı tespiti ve organlardan birinin işlevinin sürekli olarak zayıflaması ya da yitirilmesi konusunda eksik inceleme yapıldığına hükmetti. Mahkeme ayrıca sanığın atılı suçu tasarlayarak işleyip işlemediği konusunun karar kısmında tartışmasız bırakıldığını da kaydederek, kararı bozdu.

''TUTUKLU KALDIĞIM İÇİN MAĞDURUM''

Bozma kararının ardından Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mesut Öztürkmen ile Hanna Butym hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada Hanna Butym, şikayetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiğini söyledi. Sanık Öztürkmen ise mahkemeden tahliyesini talep ederek, tutuklu kaldığı için mağduriyet yaşadığını söyledi.

YÜZÜNDE SİNİR KAYBI OLUP OLMADIĞINA BAKILACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, Hanna Butym’in tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek nöroloji muayenesinin yapılmasına ve yüzünde sinir kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda rapor aldırılmasına karar verdi. Mahkeme düzenlenen raporların Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan Hanna Butym’in avukatı Tuba Özel, “İlla kadınların ölmesi gerekmiyor. Başlarına bir şey gelmeden de cezaların kalıcı, etkin bir şekilde uygulanması için tüm mücadelemiz” şeklinde konuştu.

''YAŞLI DEMESİ ÇOK DOKUNDU''

Tutuklu sanık Mesut Öztürkmen önceki duruşmada, "Eşim evden çıktı gitti ve 5 ay haber alamadım. Bütün sosyal medyalarından beni engelledi. Ukrayna'ya gittim geldim bulamadım. Kız kardeşi konum paylaştı. Bu eşim olacak kişinin İstanbul'da olduğunu anladım. Gittikleri alışveriş merkezine gittim ve bekledim, sadece konuşmak için bekledim. Başka hiç bir niyetim yoktu. Gelen olmadı. İkinci gün yine gittim. Bir saat bekledim. Oturduğum yerden kız kardeşi kocası sevgilisi olacak adam oturuyorlardı. 5 dakika onları izledim. Hanna'nın sevgilisi olacak kişinin saçını sakalını okşadığını görünce kendimi kaybettim. O adam yanında olmasaydı kesinlikle şiddet olmazdı. Bilerek yüzüne vurdum. Bana daha önce attığı mesajda yaşlı demişti çok dokunmuştu. O yaşlısın demesi, sonra onu başkasıyla görmem. Kendimi o an kaybettim. Öldürmek isteseydim yanımda bıçak götürürdüm. Aklımın ucundan geçmedi öldürmek. Maket bıçağını işte kullanırım. Genelde yanımdadır. Arkadan saçından tuttum sağ yanağından başının üst tarafına doğru iki hamle yaptım sonrasını hatırlamıyorum" demişti.

''YAŞLI DEMEDİM, BENİMLE ZORLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRİYORDU''

Hanna Butym ise, 3 yıl evli kaldıklarını belirterek,"Olay günü yanımda olan Burak arkadaşımdı. Kız kardeşim ve eşi İstanbul'u gezmeye geldiler. Burak'ı gezdirmesi için çağırdık. 3 yıl evli kaldık. Bu olaydan 2 ay önce boşanma davası açmıştım ve Ukrayna'ya gitmiştim ama ona davayı korkumdan söylememiştim. Mesut birlikte yaşarkende tehdit ederdi. Mesajları da var. Beni öncesinde evden kovmuştu. Benden boşanırsan seni ve ailenden 4 kişiyi öldüreceğim diyordu. Boşanma davasında segbisten bile beni tehdit etti. Olay günü Alışveriş merkezine dışarı çıkmıştık. Arkadan geldi hiç bir şey söylemedi. Saçımı çok güçlü bir şekilde çekti ve 3 hamle yaptı. Elinde saçlarım kalmıştı. Şoka girdim. Çünkü yüzümün yarısı elimdeydi. Öleceğim diye korktum. İçerden çıkarsa beni gelip öldürür diye korkuyorum. Cinsel anlamda her defasında benimle zorla birlikte oluyordu. Ben ona hiç bir zaman yaşlısın yazmadım ve hayatımda kimse yoktu. Şikayetçiyim. Olaydan sonra yüzümde seyirme kaldı. Sağ kaşımı oynatamıyorum. Gözümü tam kapatamıyorum. Sağ yanağım hep uyuşuk tam hissetmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

