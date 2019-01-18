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Karne notlarını değiştirip, devamsızlığını silen öğrenci gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 16:14 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nden karne notlarını değiştirip, devamsızlık yaptığı günleri sildiği öne sürülen 10'uncu sınıf öğrencisi S.Ş.M.

Emrah KIZI/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nden karne notlarını değiştirip, devamsızlık yaptığı günleri sildiği öne sürülen 10'uncu sınıf öğrencisi S.Ş.M. gözaltına alındı. Siber Polis, liselinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne nasıl girdiğini araştırıyor. Olay, Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10'uncu sınıf öğrencisi S.Ş.M., Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne sızıp, karne notlarını 20'şer puan yükseltip, okula devamsızlık yaptığı 59 olan gün sayısını da 9'a indirdi. Okul yönetimi, notların değiştiğini fark etmesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sistemde hata olabileceği yönünde bilgi verdi. Yapılan incelemede sistemde hata olmadığı belirlenirken, karne notları ve devamsızlıklar, öğretmenlerin kayıtlarına göre düzeltildi. S.Ş.M.'nin bir kez daha aynı yöntemle notları ve devamsızlık günlerini değiştirmesi üzerine, okul yönetimi polise bilgi verdi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, olayla ilgili çalışma yapıp, karne notlarının değiştirilmesi için kullanılan bilgisayardaki internet hattının IP adresine ulaştı. Sistemden karne notlarını değiştiren kişinin, notları değiştirilen öğrenci S.Ş.M. olduğu belirlendi. Polis, öğrenci S.Ş.M.'yi evinde gözaltına aldı. S.Ş.M.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, sisteme nasıl girdiği araştırılıyor.

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