Karnından çıkartılan boncuklar saymakla bitmedi! Bağırsakları parçalanmış...

Çin'de yaşayan 4 yaşındaki bir kız uzun süredir şiddetli karın ağrısı yaşıyordu. Ailesi bu şikayetler nedeniyle kızlarını hastaneye götürdüler. Hastanede yapılan testlerin ardından kızın çok sayıda manyetik boncuk yuttuğu öğrenildi. Küçük kız, karnındaki soya fasulyesi büyüklüğündeki boncukların alınması için ameliyata alındı.

AMELİYAT 3 SAAT SÜRDÜ

Doktorların boncukları çıkarması ve bunlardan dolayı yırtılan bağırsağı dikmesi üç saat sürdü. Doktorlar, boncukların manyetik olduğu için yer yer birbirine yapıştıklarını belirttiler. Doktorların ayrıca gastrointestinal perforasyona yol açan boncukların neden olduğu 14'den fazla deliği yamadıklarını bildirildi. Kız şu anda iyileşiyor olsa da, yaşadığı sıkıntı nedeniyle gelecekte daha yüksek bir bağırsak yapışması ve tıkanıklığı riskiyle karşı karşıya kalabilir.

GASTROİNTESTİNAL PERFORASYON NEDİR?

Gastrointestinal perforasyon (GP), bir mide, kalın bağırsak veya ince bağırsak boyunca bir delik oluşturduğunda meydana gelir. Apandisit ve divertikülit gibi birçok farklı hastalığa bağlı olabilir. Bıçak ya da ateşli silah yarası gibi travma sonucu da olabilir. Safra kesesinde bir delik de olabilir. Bu, bir gastrointestinal perforasyonun semptomlarına benzer semptomlara sahip olabilir.

GP BELİRTİLERİ NELERDİR?