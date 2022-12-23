Karnını görenler ameliyat olması için zorluyor! “Herkesin doğum sonrası vücudu farklıdır"

Vücudumuzda çatlamalar meydana gelebiliyor. Özellikle kilo alıp verme, hamilelik ve ameliyat süreçlerinde çok daha fazla yaşanan çatlamalar birçok kadının öz güveninin azalmasına neden oluyor. Bedeniyle barışık olan ve diğer kadınların da vücudundaki değişimleri kabul ederek bedenlerini sevmeleri gerektiğini paylaşan bazı kadınlar sosyal medyada kötü yorumlara maruz kalabiliyor.

Nisha L. TikTok hesabı üzerinden annelik ve doğum sonrası yaşamla ilgili deneyimlerini paylaşan bir ebeveyn ve dijital içerik yaratıcısıdır. Nisha kısa süre önce doğum sonrası karnını göstermek için kısa bir video paylaştı. Videoyu izleyen birçok sosyal medya kullanıcısı yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi.

"HER ŞEKLİ, GÖRÜNÜMÜ, BOYUTU SEVİYORUM"

Nisha, dört kere sezaryen doğum yaptığı belirterek vücudundaki değişimleri kabul ettiğini ve karnındaki yaraların onu rahatsız etmeğini paylaştı. Doğumundan sonra dört ayın geçmesinin ardından karnını gösteren bir video paylaşırken şunları söyledi: “Annenin vücudu çok güzel. Her şekli, görünümü, boyutu seviyorum. Çok güzel, anne bedenlerimiz bir hikaye anlatıyor."

AYNI ŞEYİ YAŞAYAN BAŞKA KADINLARLA KARŞILAŞMAK İYİ HİSSETTİRDİ

“Herkesin doğum sonrası vücudu farklıdır. Kendimden nefret etmem ve ağlamam çok yıllarımı aldı. Bu kadar çok çatlakları ve gevşek cildi olan tek kişinin ben olup olmadığımı merak ediyorum. Yolculuğumu paylaşmaya karar verdim ve aynı şeyi yaşayan başka kadınlarla karşılaştım ve bu da beni çok daha iyi hissettirdi."

AMELİYAT OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER

Ancak Nisha, karnının görünümü hakkında yorum yapan kötü sosyal medya kullanıcılarından sert eleştiriler aldı. Bazıları sadece nasıl göründüğünü eleştirmekle kalmadı sarkık cildini "kesmek" için ameliyat olması gerektiğini bile söyledi.

HER ŞEY GENETİĞE BAĞLI

Bir başkası hamilelik ve doğum sürecinde çatlak önleyici krem veya yağ kullanıp kullanmadığını sordu. Nisa, "Evet, kullandım. Gevşek cilt ve çatlakları önlemek için kremler ve yağların kullanılmasıyla ilgili büyük bir yanılgı var - günün sonunda her şey genetiğe bağlı. O maddeler buna engel değil." dedi.

