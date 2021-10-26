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Kars Valiliğinden Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin açıklama

26.10.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM grup toplantısındaki konuşmasında Kars'ın Çamçavuş köyündeki suda yüksek arsenik tespit edildiğini ifade etmiş, Kars Valisi'ne seslenerek, "2 ay süre veriyorum. 2 ay içinde yapmazsan o köye suyu CHP'nin belediye başkanları getirecek” demişti. Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde köyde içme suyu numunesi alınarak analiz yapıldığı, raporlar sonucunda suyun yönetmeliğe uygun olduğu tespit edildiği belirtildi.

Kars Valiliğinden Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, kentin Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyü içme suyu ihtiyacının, İl Özel İdaresi tarafından KÖYDES kapsamında 2018 yılında açılan sondaj kuyusu, aynı yıl içinde yapılan içme suyu şebekesi ve deposu aracılığıyla karşılandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"16 Şubat 2021'de Çamçavuş köyü içme suyu analizi için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından su numunesi alınmış, hem Kars Halk Sağlığı Laboratuvarı hem de Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından analiz edilmiş ve raporlar sonucunda suyun, ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’e uygun olduğu tespit edilmiştir. Çamçavuş Köyü Camisi ile ilgili olarak dile getirilen iddia konusunda, ilgili caminin henüz ruhsatlandırılmasına yönelik İl Özel İdaremize yapılmış herhangi bir resmi başvuru bulunmamaktadır. Kaldı ki aynı köyde yapılan imamevi ve taziyeevine yönelik resmi müracaatlar çerçevesinde ruhsatlandırma işlemi 2018 yılında gerçekleştirilmiştir."

"İDDİALAR GERÇEKLİKTEN UZAKTIR"

Açıklamada, hayvan geçidi için köprü talebi konusu ile ilgili olarak da şu ifadeler kullanıldı:

"Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 2013 yılında 5x5 genişlik ve yüksekliğinde Çamçavuş köyü karşısında hayvan alt geçidi yapılmış ve hayvanların meralara ulaşması sağlanmıştır. Sonuç olarak, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen veya kendisine verilen bilgilerle oluşturulan iddialar gerçeklikten uzaktır ve kamuoyunun yanıltılmasına neden olmaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Valiliğimiz, tüm kurumlarımız ve İl Özel İdaremiz halkımızın hizmetinde ve köylerimizin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi için büyük bir gayretle çalışmaktadır."

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Bu yıl köylerin içme suyu ihtiyacına yönelik 60 projenin hayata geçirildiği bildirilen açıklamada, "Valilik olarak idare ve kamu hizmeti anlayışımız, bir hizmet ihtiyacı ortaya çıktığında Sayın Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği gibi iki ay beklemeden aynı gün harekete geçilerek vatandaşımızın talebinin karşılanması esasına dayanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında Kars’ın Çamçavuş köyündeki suda yüksek arsenik tespit edildiğini ve bunun insan sağlığı açısından zararlı olduğunu iddia etmişti. Kılıçdaroğlu, konuşmasında Kars Valisi’ne seslenerek, "Özel İdareden yapıyorsan yap kardeşim. İstiyorsan Devlet Su İşlerini harekete geçir yap kardeşim. 2 ay süre veriyorum. 2 ay içinde yapmazsan o köye suyu CHP’nin belediye başkanları getirecek” demişti. Köydeki bir caminin ise ruhsatsız olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, böyle bir şeyi daha önce duymadığını, bu sorunun da çözülmesi gerektiğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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