Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tezkere açıklaması: Biz senin her dediğinin altına mühür mü basacağız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Irak ve Suriye ile Lübnan'a asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM'de görüşülecek Cumhurbaşkanlığı tezkereleriyle ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Torba tezkere dönemi başlattılar. Biz senin her dediğinin altına mühür mü basacağız?" açıklamasını yaptı.

ÖZEL: HAYIR OYU VERECEĞİZ

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özel, "Suriye-Irak tezkeresine 'hayır' oyur vereceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

Çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu ben de biliyorum; esnafımız da, vatandaşımız da. CHP olduğu sürece hiç kimse endişeye kapılmasın. Bu ülkenin demokrasisini büyütmek, gelirini büyütmek gibi tarihi bir görevimiz var. Bu görevin başındayız.

"740 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ATAMA BEKLİYOR"

Bir sağlık çalışanının 36 saat çalışması demek kadro eksikliği var demektir. Dışarıda atama beklemeyenleri neden atamıyorsunuz? Varolan kadroları kimler boş tutuyor? 2 Temmuz günü bakan, 'Atama bekleyen sağlıkçıları atayacağız' diyor, ne oldu? 740 bin sağlık çalışanı atama bekliyor. İnsanı robot olarak gören bir anlayış olabilir mi? Sağlık çalışanlarına sesleniyorum; yurt dışına gideceğim diye bir telaşa kapılmayın. Sizlere her olanağı sağlayacağız, bütün sağlık çalışanlarını başımızın üzerinde taşıyacağız.

Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu terörle mücadelede yaralandı. Helikoptere alındı Erzincan Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Helikopterin ineceği yer yoktu. Başka bir yere iniyor ambulans yok. Arkadaşları müdahale ediyor, taşıyor ve arkadaşımız şehit oluyor. Sorumlusu kim? Eskiden askeri hastaneler vardı. Örneğin GATA vardı. Bu askeri hastaneler neden kapatıldı? Hangi gerekçe ile kapatıldı? Dünyada hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu. Terörle mücadelede muharebe alanında iyi yetişmiş doktor doğrudan müdahale etmesi gerekirken o alanda hekim bırakmadınız. Askeri hastaneleri açacağız diye söz verdiler açmadılar. İçeride FETÖ'cüler vardı dediler. E Saray'a bak. Baktığın zaman FETÖ'cü ordusu görürsün, o zaman sarayın sesi bile kalmazdı. İktidarımızda ilk bir hafta içinde askeri hastanelerin tamamı açılacak.

15 Temmuz gazisi için 'tırnağı kırılsa gazi sayacağız' dedi. Vücudunda mermi var sen bunu nasıl gazi saymazsın? Gazilere söz veriyorum. Az kaldı geliyor gelmekte olan. Çözeceğiz; inançla, kararlılıkla çözeceğiz. Bu işin siyaseti mi olur?

Parlamentoda milliyetçi geçinenler bunu bilmiyorlar, Saray'dan emir alacaklar. Ne zamandan beri milletçiler birilerinden talimat, emir alır?

Bu iktidar batının çiftçisine çalışıyor. Size sırtını dönmüş vaziyette. Yem hammadesine dışarıdan 58 milyar dolar ödemişiz. Sonra dalga geçiyor; cep telefonun var mı? Elinden gelse onu da alacak. Tam bir ahlaksız siyaset algısıyla karşı karşıyayız.

Türkiye'yi 'gri listeye' aldılar. Terörü finanse eden kaynaklara göz yumuyorsunuz açıklaması yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını ayaklar altına almaya bu hükümetin ne hakkı var?

'Her evde araba var' diye bir şey söylemiş bu şahıs. Buna mı göz diktiniz? Arabası var diye zengin sanıyor. Kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen? Acaba o şahıs, 'yaşam kalitesi' diye bir şeyi biliyor mu?

"TÜRKİYE BÖYLE BİR REZALETİ YAŞAMADI"

(Büyükelçiler açıklaması) Türkiye böyle bir rezaleti yaşamadı. Olayı nasıl düzeltebiliriz diye gece gündüz çalıştılar. Peki dolar ne oldu? Fatura, 83 milyonun sırtına yüklendi. Cumhuriyet tarihinde böyle garip bir yönetime tanık olundu mu? Bir devlet, bir kişinin iki dudağına teslim edilemez.

Dolar her 10 kuruş arttığında vatandaşın sırtına gelen yük 24 milyar Türk Lirası. AKP'li ve MHP'li kardeşlerime sorayım; Memleketi bu hale kim getirdi? Elektriğe son 1 yılda 3 kez, doğal gaza 8, benzine 10, mazota 9, LPG'ye 7 kez zam yapıldı. Mutfak tüpüne bir yılda yüzde 42 zam yapıldı. Domatese gelen zam yüzde 70, tavuk eti yüzde 68, patates yüzde 58. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde asgari ücret, açlık sınırının altına düşmemişti.

TEZKERE AÇIKLAMASI

Torba tezkere dönemi başlattılar. Biz senin her dediğinin altına mühür mü basacağız? Tezkereler gelirdi, terörle mücadele konusunda bilgi verilirdi. Herkesi papağan gibi görme alışkanlığı var ama biz CHP'yiz. Senin her dediğine evet deseydik o zaman ayrı parti niye kuruyoruz? MHP senin her dediğine evet diyebilir. Biz Milli Kurtuluş Savaşı geleneğinden gelen bir partiyiz. Suriye'yle savaş değil, Suriye'yle barışacağız. Karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Daha fazla mülteci istemiyoruz, sığınmacı istemiyoruz. Bunu öngören bütün düzenlemelere karşıyız. Biz hiçbir askerimizin ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz

Soruyorum; 33 askerin şehit edilirken sen ne yaptın? Koşa koşa Putin'in ayağına gittin. Biz bütün komşularımızla barışacağız. Ortadoğu barış ve işbirliği projesini hayata geçireceğiz.

Bizim askerlerimiz şehit olsun istiyor beyefendi. Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var; gönder kardeşim onları Suriye'ye. Başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun. Hiçbir askerimizin, evladımızın burnu kanamasın.

Ruh sağlığı sorunlu olan birisine devlet teslim edilemez.

Yabancı askerler Türkiye'ye geliyor. Yabancı askerlerin potinlerinin Türkiye Cumhuriyeti topraklarını çiğnemesini istemiyoruz. Çıkarın bunu tezkereden. Vatanseverseniz bu rezilliğe son verin. Taliban kuvvetlerini mi getireceksin? ABD'liler mi, Almanlar mı? Kimi çağıracaksın sen?