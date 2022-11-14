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  4. Kasım ayı indirimlerini kaçırmayın! Modadan elektroniğe aradığınız her şey burada

Kasım ayı indirimlerini kaçırmayın! Modadan elektroniğe aradığınız her şey burada

14.11.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onlarca kategorideki binlerce ürünün yüz güldüren fiyatlarla satışa sunulduğu Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları hâlâ devam ediyor. Stoklar tükenmeden, fiyatlar da yükselmeden ihtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatla almak için acele etmenizi öneririz. Sizin için modadan elektroniğe, ev yaşamdan kişisel bakıma çeşitli ürün gruplarındaki indirimleri derledik. Haydi detaylara geçelim.

Kasım ayı indirimlerini kaçırmayın! Modadan elektroniğe aradığınız her şey burada

Bu yıl kasım ayı 11.11 indirimleri başta olmak üzere birçok fırsata ev sahipliği yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Siz de ihtiyacınız olan ürünleri uygun fiyata almak için uygun zamanı bekliyorsanız, o zamanın bu zaman olduğunu şimdiden söyleyelim. Ancak acele etmekte fayda var, çünkü ürünlerde ciddi indirimler olduğundan stoklar hemen tükenebiliyor. Biz de sizin için kasım fırsatlarının öne çıkan indirimlerini derledik. E o hâlde, alışveriş listenizi çıkarıp indirimli alışverişin keyfini yaşayın!

1. Bir kez alın, bir ömür kullanın: Stanley Termoslar ve Soğutucu Setler indirimde

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Ürünü İncele

2. Sezonun moda trendlerini yansıtan kıyafetleri keşfedin: Defacto giyim ürünlerinde fırsat

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Ürünü İncele

3. Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak 550 TL altı şişme montlar

Adsız tasarım - 2022-11-12T110335.599

Ürünü İncele

4. Hem çocuklar hem yetişkinler için: LEGO Setleri'nde indirim

Adsız tasarım - 2022-11-14T135235.323

Ürünü İncele

5. Yeni bir monitöre mi ihtiyacınız var? %20'ye varan indirimi kaçırmayın: Viewsonic Monitör Ürünleri

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Ürünü İncele

6. Rahatlığına düşkün olanların bayılacağı eşofmanlarda fırsat

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Ürünü İncele

7. Spor giyimde şıklık ve rahatlık arayanlar buraya: Puma Spor Giyim Ürünleri'nde indirim

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8. Akıllı telefonunuzu koruyun: Spigen Telefon Kılıfları ve Ekran Koruyucular %10'a varan indirimde

Adsız tasarım - 2022-11-14T141312.335

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9. Kazaktan elbiseye, gömlekten tayta çılgın fiyatlar: Olalook Kadın Giyim Ürünleri

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10. Gamerlar bu indirimlere bayılacak: SteelSeries Oyuncu Aksesuarları

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11. Kişisel bakımına önem verenler buraya: Philips Kişisel Bakım Ürünleri'nde %16'ya varan indirim

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12. Kalitesiyle öne çıkan Lenovo bilgisayarlardaki fırsatları keşfedin

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13. Kışın da şık olmanızı sağlayacak: Koton giyim ürünlerinde indirim zamanı

Adsız tasarım - 2022-11-14T144238.418

Ürünü İncele

14. Mutfağınıza yenilik getirecek: Jumbo Sofra ve Mutfak Ürünleri indirimde

Adsız tasarım - 2022-11-14T145122.422

Ürünü İncele

15. Bu fırsatı kaçırmayın: Arzum Elektrikli Ev Aletleri

Adsız tasarım - 2022-11-14T145844.346

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16. Evinizin havasını değiştirecek: Philips Hue Akıllı Aydınlatma Ürünleri'nde fırsat

Adsız tasarım - 2022-11-03T093451.478

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17. Chicco Oto Koltuğu ve Mama Sandalyeleri indirimde

Adsız tasarım - 2022-11-14T164902.370

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18. İçinizi ısıtacak kahvelerde indirim: Jacobs Kahve Çeşitleri

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Tüm fırsatlar burada!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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