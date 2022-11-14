Kasım ayı indirimlerini kaçırmayın! Modadan elektroniğe aradığınız her şey burada

Bu yıl kasım ayı 11.11 indirimleri başta olmak üzere birçok fırsata ev sahipliği yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Siz de ihtiyacınız olan ürünleri uygun fiyata almak için uygun zamanı bekliyorsanız, o zamanın bu zaman olduğunu şimdiden söyleyelim. Ancak acele etmekte fayda var, çünkü ürünlerde ciddi indirimler olduğundan stoklar hemen tükenebiliyor. Biz de sizin için kasım fırsatlarının öne çıkan indirimlerini derledik. E o hâlde, alışveriş listenizi çıkarıp indirimli alışverişin keyfini yaşayın!

1. Bir kez alın, bir ömür kullanın: Stanley Termoslar ve Soğutucu Setler indirimde

2. Sezonun moda trendlerini yansıtan kıyafetleri keşfedin: Defacto giyim ürünlerinde fırsat

3. Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak 550 TL altı şişme montlar

4. Hem çocuklar hem yetişkinler için: LEGO Setleri'nde indirim

5. Yeni bir monitöre mi ihtiyacınız var? %20'ye varan indirimi kaçırmayın: Viewsonic Monitör Ürünleri

6. Rahatlığına düşkün olanların bayılacağı eşofmanlarda fırsat

7. Spor giyimde şıklık ve rahatlık arayanlar buraya: Puma Spor Giyim Ürünleri'nde indirim

8. Akıllı telefonunuzu koruyun: Spigen Telefon Kılıfları ve Ekran Koruyucular %10'a varan indirimde

9. Kazaktan elbiseye, gömlekten tayta çılgın fiyatlar: Olalook Kadın Giyim Ürünleri

10. Gamerlar bu indirimlere bayılacak: SteelSeries Oyuncu Aksesuarları

11. Kişisel bakımına önem verenler buraya: Philips Kişisel Bakım Ürünleri'nde %16'ya varan indirim

12. Kalitesiyle öne çıkan Lenovo bilgisayarlardaki fırsatları keşfedin

13. Kışın da şık olmanızı sağlayacak: Koton giyim ürünlerinde indirim zamanı

14. Mutfağınıza yenilik getirecek: Jumbo Sofra ve Mutfak Ürünleri indirimde

15. Bu fırsatı kaçırmayın: Arzum Elektrikli Ev Aletleri

16. Evinizin havasını değiştirecek: Philips Hue Akıllı Aydınlatma Ürünleri'nde fırsat

17. Chicco Oto Koltuğu ve Mama Sandalyeleri indirimde

18. İçinizi ısıtacak kahvelerde indirim: Jacobs Kahve Çeşitleri