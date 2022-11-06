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  4. Kasım ayının ilk seçim anketinde Mustafa Sarıgül ve Hüseyin Baş sürprizi! Son oy oranlarındaki değişim dikkat çekti

Kasım ayının ilk seçim anketinde Mustafa Sarıgül ve Hüseyin Baş sürprizi! Son oy oranlarındaki değişim dikkat çekti

06.11.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimleri için geri sayım sürüyor. Partiler bir yandan çalışmalarına hız verirken, seçim anketleri de peş peşe yayımlanıyor. Son olarak ORC Araştırma, yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. "Beni de Millet İttifakı'na alın" diyen Hüseyin Baş liderliğindeki Bağımsız Türkiye Partisi ile Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkan olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin oy oranları gündem oldu.

Kasım ayının ilk seçim anketinde Mustafa Sarıgül ve Hüseyin Baş sürprizi! Son oy oranlarındaki değişim dikkat çekti

Türkiye seçim atmosferine yavaş yavaş giriyor. 2023'ün Haziran ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partiler çalışmalarına hız verdi. Parti liderleri meydanlara inerken, mitingler de başladı. Seçim atmosferi Ankara kulislerinde iyiden iyiye kendini hissettirirken, 6'lı masanın adayı ise henüz açıklanmadı. Siyaset kulisleri hareketli günlere sahne olurken, anket şirketleri de peş peşe seçim anketlerinin sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor.

KASIM AYININ İLK SEÇİM ANKETİ

Son olarak ORC Araştırma, son anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 01-04 Kasım tarihleri arasında 41 ilde 3420 kişi ile yüzyüze yapılan seçim anketinin sonuçları dikkat çekti.

HÜSEYİN BAŞ VE MUSTAFA SARIGÜL DETAYI

Kasım ayının ilk seçim anketinde "Beni de Millet İttifakı'na alın" diyen Hüseyin Baş liderliğindeki Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ile Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkan olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) oy oranları gündem oldu.

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Anket sonuçlarına göre BTP yüzde 1,9; TDP ise yüzde 2,1 oy aldı. İki partinin de toplam oy oranının yüzde 4'ü bulduğu görüldü.

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AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

Öte yandan son seçim anketinde AK Parti yüzde 30,4'lük oy oranıyla birinci parti olurken, CHP yüzde 24 oy oranında kaldı.

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İYİ Parti yüzde 17,6; HDP, yüzde 7,2 ve MHP ise yüzde 6,5 oy oranına sahip oldu.

6'LI MASADAKİ PARTİLERİN OY ORANLARI

6'lı masayı oluşturan diğer partilerden Gelecek Partisi 2,6; DEVA Partisi ise yüzde 2,5 oy aldı.

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Cumhur İttifakı'nın 3. ortağı olan Büyük Birlik Partisi ise yüzde 1,4'lük oy oranına sahip oldu.

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İTTİFAKLAR ARASI FARK

Bu sonuçlarla birlikte Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36,9; Millet İttifakı'nın ise 41,6 oldu.

GFD

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