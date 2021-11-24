Kasım indirimleriyle normalden çok daha uygun fiyata alabileceğiniz cilt bakımı ve makyaj ürünleri

Daha sağlıklı ve ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olmak için doğru cilt bakım ve makyaj ürünlerini tercih etmek gerekiyor. Ancak bu durum fazlasıyla maliyetli olabiliyor. Neyse ki nemlendirme etkisi yapan, cildi yağdan ve siyah noktalardan arındıran, daha etkileyici bakışlar sunan birçok ürünü avantajlı fiyatlarla edinebilirsiniz. Amazon'un Black Friday kampanyaları sayesinde muhteşem cilt bakım ve makyaj setlerini 25 Kasım tarihindeki büyük indirimler ile satın alabilirsiniz.

1. Aloe vera ailesiyle cildinize bir güzellik yapın!

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Garnier, cilt bakım ürünleriyle adından başarıyla söz ettiren markalardan biri. Her cilt tipine özel ürünleri bulunan ve doğal içerikleriyle göz dolduran Garnier, aloe veranın iyileştirici gücünü kullanarak oluşturduğu cilt bakım seti ile cildinizin nem kaynağı olmaya geliyor. Normal ciltlerin nem dengesini sağlayan Garnier Hyaluronik Aloe Temizleme Jeli & Garnier Hyaluronik Aloe Günlük Nemlendirici Jel kampanyası ile cildinize hak ettiği korumayı sağlayabilir, etkili bir şekilde bakımınızı tamamlayabilirsiniz.

Cildinizi fazla yağdan ve makyaj kalıntılarından arındırın

Cildinizin pürüzsüz ve canlı kalabilmesi için yüzünüzü düzenli bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Gün boyunca cildinizde biriken kirleri, makyaj kalıntılarını ve fazla yağı cildinizden arındırmadığınız sürece dilediğiniz parlak görünüme kavuşmanız pek mümkün olmuyor. Siz de etkili bir bakım için cildinizi kurutmadan temizleyecek, ferah bir cildin olmazsa olmazı Garnier Hyaluronik Aloe Temizleme Jeli’ni her gün gönül rahatlığıyla kullanabilir; cildinizin doğal güzelliğine kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

Cildinizin nem ihtiyacını karşılayın

Teninizi etkili bir şekilde nemlendiren aloe vera ve hyaluronik asit içeriğiyle Garnier Hyaluronik Aloe Günlük Nemlendirici Jel ile günlük cilt bakımınızı gerçekleştirebilir, 48 saat sürecek bir ferahlığın tadını çıkarabilirsiniz. Cildinizin daha sağlıklı ve canlı gözükmesine katkı sağlayacak bu jel, yağlı bir his bırakmayan yapısıyla kalbinizi çalacak gibi gözüküyor. Cildinize uyguladığınız anda yüzünüzdeki rahatlamayı hissedebileceğiniz bu üründen vazgeçemeyeceksiniz.

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2. L’Oreal Paris’in tecrübesiyle bakım ve makyaj bir arada!

Kozmetik devlerinden biri olan L’Oreal, bir yandan cildinizi korurken diğer yandan etkili bir makyajla yüzünüzün ışıldamasını sağlayacak bir setle karşınızda! Amazon'un Black Friday kampanyaları kapsamında 25 Kasım’da gün boyu sürecek indirimli fiyatıyla edinebileceğiniz L’Oreal Paris Nem Terapisi Aloe Vera Suyu ile L’Oreal Paris Unlimited Maskara'yı içeren ikili set sayesinde kendinizi şımartabilirsiniz.

Nem terapisiyle cildinizi ferahlatın

Cildinize gün içinde kaybettiği nemi geri kazandırmak için kullanabileceğiniz L’Oreal Paris Nem Terapisi Aloe Vera Suyu, yüzünüze ihtiyacı olan ferah hissi kazandırmanızı sağlıyor. Su bazlı olması sebebiyle oldukça hafif bir içeriğe sahip olan bu ürünle anında nemlendirme sağlayabilirsiniz. Normal veya karma cilde sahip olmanız fark etmeksizin bu nemlendiriciyi kullanabilirsiniz. 72 saat sürecek nemlendirme etkisiyle yüzünüze ışıltı katabilirsiniz!

Daha dolgun kirpikler için L'Oreal ile tanışın

Kirpik lifting etkili bir rimel arayanların ilacı olacak L’Oreal Paris Unlimited Maskara, kısa ve düz kirpikleri tarihe gömmeye geliyor! Bükülebilen çift açılı fırçası sayesinde kirpiklerinizi kökten uca kavrayıp kıvrılmasını sağlayacak bu ürünle hayalini kurduğunuz dolgun kirpiklere sahip olabilir, ultra siyah rengiyle gözlerinize bambaşka bir hava katabilirsiniz. 24 saat boyunca sizinle olacak Unlimited Maskara’yla sınırlarınızı aşmaya hazır olun.

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3. Maybelline ile büyüleyici bakışlar!

Black Friday indirimleri ile çok daha uygun fiyata satın alabileceğiniz bir diğer set, kozmetik denince akla gelen ilk markalar arasında olan Maybelline’den geliyor. Göz makyajınız için en temel iki ürünü bir araya getiren ve çifte kaliteyi size sunan Maybelline Göz Makyajı Seti sayesinde bakışlarınız herkesi büyüleyecek. Üstelik gözlerinizin güzelliğini vurgulayacak setin içerisinde Mini Hyper Precise Eyeliner da hediye olarak yer alıyor.

Gün boyu sürecek bir kalıcılığın keyfini çıkarın

İsminden de anlaşılacağı üzere tüm gün kalıcılık sağlayan Hyper Precise All Day Eyeliner, kalem formu ve ergonomik tutuşu sayesinde size konforlu bir kullanım sağlar. İnce ucu sayesinde oldukça kolay bir şekilde sürülebilen bu eyeliner ile gözlerinize dilediğiniz gibi şekil vererek benzersiz bir tecrübe yaşayabilir, aradığınız o kusursuz eyelinerı bulmanın tadını çıkarabilirsiniz.

Eğimli fırçasıyla kolay bir kullanım sunan Falsies Lash Lift Maskara

Daha kalın, dolgun ve kıvrık gözüken kirpikler hayal olmaktan çıkıyor. Kirpiklerinizin düz olmasından şikâyetçiyseniz sürdüğünüz anda gözle görülür bir fark yaratacak, kirpiklerinizi daha belirgin ve kalkık hale getirecek Falsies Lash Lift Maskara’yı mutlaka edinmelisiniz. Çift taraflı ve eğimli fırçası sayesinde kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu maskaranın güçlü formülüne kendinize teslim edin ve gözlerinize daha çekici bir görünüm kazandırın!

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4. Derinlemesine bir cilt temizliği için bu bantlara ihtiyacınız var!



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Her yaşta görülebilen yaygın bir cilt problemi olan siyah noktalar, çoğu zaman canınızı sıkıyor olabilir. Yüzün farklı yerlerinde çıkabilen, özellikle de burun bölgesinde yoğunlaşan siyah noktalar; zaman içinde gözeneklerde biriken yağ ve kir sonucu ortaya çıkıyor. Bu duruma bakteri ve ölü deriler de dahil olunca yüzde siyah nokta oluşumu kaçınılmaz bir hal alıyor. Siyah nokta oluşumunu artıran faktörler arasında:

Aşırı yağ ve şeker tüketimi

Cildinizin nefes almasına engel olacak kozmetik malzemelerin yoğun kullanımı

Nem ve toz gibi dış etkenler

Yağlı bir cilde sahip olmak

Cilt temizliğinin yeterince yapılmaması gibi durumlar yer alıyor.

Nivea’nın siyah nokta problemi yaşayanlar için özel olarak ürettiği Gözenek Arındırıcı Temizleme Bantları, cilt temizliğinizin yetersiz kaldığı durumlarda sizin en iyi yardımcınız olmaya geliyor. Nazik bir şekilde derinlemesine temizlik sağlayan, arınmış bir cilde sahip olmanız için elinden geleni yapan bu ürünle siyah noktalarınızdan kolaylıkla kurtulabilir, özel yumuşak dokusu sayesinde burnunuzda dahi etkili sonuçlar alabilirsiniz. Limon özü içeren formülü ile siyah noktalarınızdan arınırken ferahlayabileceğiniz bu ürünü haftada bir kez kullanmanız yeterli.

Gözenek Arındırıcı Temizleme Bantları'nı kolayca uygulayın

Bu ürünü kullanmak için öncelikle siyah nokta bulunan bölgeyi suyla ıslatarak uygulama için uygun zemini hazırlamalısınız. Ardından bandı yapıştırdıktan sonra 10-15 dakika beklemelisiniz. Su ile etkileşime geçerek gözeneklerinize işleyen siyah noktalarınızı temizleyecek Nivea Gözenek Arındırıcı Temizleme Bantları’nın kullanımı işte bu kadar basit!

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