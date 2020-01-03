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  4. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan açıklamalar

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 07:12 | Son Güncelleme

İran lideri Ali Hamaney, Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Suçluları acı bir intikam bekliyor' dedi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif saldırıya ilişkin, 'ABD Ortadoğu'da tehlikeli bir durum yarattı, sonuçlarına hazır olmalı' açıklamasında bulunmuştu.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan açıklamalar

İran'dan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından peş peşe açıklamalar geldi. İran lideri Ali Hamaney, Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçluları acı bir intikam bekliyor" dedi. Öte yandan Hamaney, İran'da 3 günlük ulusal yas ilan etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanlığı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından yayınladığı açıklamada "ABD Ortadoğu'da tehlikeli bir durum yarattı, sonuçlarına hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Ulusal Güvenlik Meclisi'nin de Süleymani suikastinin ardından acil gündemle toplandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de şunları söyledi:

"IŞİD'e, El Nusra'ya ve El Kaide'ye karşı en etkili savaşan kuvvetin lideri General Süleymani'nin hedef alınması ve suikaste uğraması, bölgede tansiyonun son derece tehlikeli ve aptalca bir şekilde yükseltilmesidir. ABD, haydutluğunun ve maceracılığının tüm sonuçlarından sorumludur."

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN ESKİ KOMUTANINDAN AÇIKLAMA: ABD'DEN ACI BİR İNTİKAM ALACAĞIZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai, ABD saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını kaydetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Eski Genel Komutanı Muhsin Rızai, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu da İranlı general Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürüldüğünü teyit etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de suikaste ilişkin, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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İRAN Cevad Zarif kasım süleymani

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