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Kastamonu'da 22 yaşındaki Recep Bakırcı'dan günlerdir haber alınamıyor! Yürek yakan anlar, kıyafetleri ve ayakkabısı bulundu

29.06.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da sele kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'dan günlerdir haber alınamıyor. Bakırcı'yı arama çalışmaları devam ederken 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu. Orman işçisi olarak çalışan 22 yaşındaki gencin, dedesi Salih ile amcası Yaşar Bakırcı bölgede gözyaşları içinde bekleyişini sürdürüyor.

Kastamonu Küre'de 3 gün önce babasını hacca yolcu etmek için geldiği köyde sele kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'yı arama çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerince, 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu. Orman işçisi olarak çalışan 22 yaşındaki gencin, dedesi Salih ile amcası Yaşar Bakırcı bölgede gözyaşları içinde bekleyişini sürdürüyor.

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Selde kaybolan Recep Bakırcı

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22 YAŞINDAKİ GENÇ GÖZLERDEN KAYBOLDU

Olay, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için Kastamonu merkezden köyüne gelen Recep Bakırcı (22), sağanağın ardından Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla gözlerden kayboldu. Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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KIYAFETLERİ VE AYAKKABISI DEREDE BULUNDU

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ile ANDA ekipleri, Uzunöz Deresi'nde ve bölgedeki arama çalışmalarını 3 gündür sürdürüyor. Arama kurtarma ekiplerince, 22 yaşındaki gencin kıyafetleri ve ayakkabısı derede bulundu. Orman işçisi olarak çalışan 22 yaşındaki gencin dedesi Salih ile amcası Yaşar Bakırcı, arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı bölgede gözyaşları içinde bekleyişini sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu
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