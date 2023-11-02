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Kastamonu'da tüyler ürperten olay! 1 saat önce dünyaya gelen bebek çöp konteynerinde bulundu

02.11.2023 21:27 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılmış vaziyette yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Kastamonu'da tüyler ürperten olay! 1 saat önce dünyaya gelen bebek çöp konteynerinde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde vatandaşlar, çöp atmak istedikleri sırada konteynırın yanında çöp poşetine sarılı vaziyette bir bebek olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, çöp poşetine sarılı bebeğe ilk müdahalede bulunarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay Yeri İnceleme ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ve yaklaşık 1 saat önce dünyaya geldiğini tespit etti.

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Polis ekipleri, çöp poşeti içerisinde çöp konteynerinin yanına bırakılan bebeğin, kim ya da kimler tarafından atıldığı yönündeki incelemeleri devam ediyor.

(İHA)

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Kastamonu bebek çöp

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