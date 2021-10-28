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Kastamonu'daki selde kaybolan baba ile oğlundan aylardır haber yok: En azından birer mezarları olsun

28.10.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel sularına dayanamayarak yıkılan Ölçer Apartmanı'nda yaşayan Orhan Kalabalık ile 6 yaşındaki oğlu Yusuf Efe’den aylardır haber alınamıyor. Orhan Kalabalık’ın kardeşi Turan kalabalık, umutla bekleyişlerinin devam ettiğini söyleyerek, "Allah’tan umut kesilmez. En azından bizler bir mezarları olsun istiyoruz" dedi.

Kastamonu'daki selde kaybolan baba ile oğlundan aylardır haber yok: En azından birer mezarları olsun

Kastamonu’da, 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu. Sel sebebi ile Kastamonu'da kayıplara karışan 9 vatandaştan 2 aydır ise haber alınamıyor.

ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması sonrasında yıkılan Ölçer Apartmanı'nda yaşayan Kalabalık ailesi de enkazın altında kaldı. Enkazda yapılan arama çalışmalarında Nezahat Server Kalabalık (33) ile 11 yaşındaki oğlu Arda Kalabalık’ın cenazelerine ulaşıldı. Nezahat Server Kalabalık’ın 39 yaşındaki eşi Orhan Kalabalık ile 6 yaşındaki oğlu Yusuf Efe’ye ise aylardır ulaşılamıyor. Gazetecilere konuşan Orhan Kalabalık’ın kardeşi Turan Kalabalık, kardeşinin ve yeğenin bulunması için umutla beklediklerini söyledi.

"AFAD, ARAMA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ HER GÜN BİZLERİ BİLGİLENDİRİYOR"

Aylardır kardeşi ve yeğeninin bulunamadığını belirten Turan Kalabalık, “Sel felaketinden bu yana aramalar devam ediyor. AFAD bizlere her gün bildirimde bulunuyor. Ama halen bir haber yok. Hem denizde hem karada aranıyor. Ama şu ana kadar halen bir haber alamadık. Bizde merak içerisinde bekliyoruz. Bizlere AFAD Başkanlığı tarafından her gün bilgi veriliyor. Her gün bizleri arıyorlar, yapılan çalışmaları anlatıyorlar. Ama şu ana kadar hiçbir şey bulunamadı. İzlerine dahi rastlanılamadı” dedi.

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"ARAMA ÇALIŞMALARI KARADENİZ SAHİLİ BOYUNCA DEVAM EDİYOR"

Arama çalışmalarının Karadeniz sahibi boyunca devam ettiğini söyleyen Turan Kalabalık, “Aramaların Ezine Çayı boyunca hem derede hem de derenin kenarında devam ediyor. Abana’da, Sinop’ta hatta Karadeniz sahili boyunca deniz üzerinde ve denizde selde kaybolan yakınlarımız aranıyor. Aldığımız bilgiler bunlardan yana” diye konuştu.

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"O GÜNLERİ BİR DAHA HATIRLAMAK İSTEMİYORUZ"

Büyük bir felaket yaşadıklarını belirten Turan Kalabalık, “Selde kardeşim ve küçük yeğenim kayboldu. Şu ana kadar bunlar bulunmadı. Bekleyişimiz tabii ki devam ediyor, Allah’tan umut kesilmez. En azından bizler bir mezarları olsun istiyoruz ama yapabileceğimiz bir şey yok bizlerde bekliyoruz. Duygumuz falan kalmadı. Bu acının tarifi yok ne hissedelim, sadece üzülüyoruz. O günleri bir daha hatırlamak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

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Öte yandan, 3 yıl önce Ölçer Apartmanını inşa eden müteahhit Mehmet Özkan, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt
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