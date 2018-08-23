Kastamonu'da trafik kazaları: 1 ölü, 8 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki iki trafik kazasında bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Harun Yılmaz (50) yönetimindeki 34 UCB 22 plakalı otomobil ile Çetin Başkaya'nın (41) kullandığı 41 AAB 3526 plakalı otomobil, Çaykapı köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Canan Yalazar (33), Arzu Gümüş (36), Ensar Yılmaz (18), Çiğsenur (13) ve Mert Can Kuzu (20) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince, Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yalazar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer kazada ise Ejder Ayna idaresindeki yabancı plakalı kamyonet ile Mürsel Arslan'ın kullandığı 37 KB 549 plakalı otomobil, Yazıçam mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile eşi Nuran Arslan, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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