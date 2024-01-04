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Kavgaya müdahale eden polis memurunu pompalı tüfekle vuran sanıktan pes dedirten açıklama: Tüfek ben yere düşünce ateş aldı

04.01.2024 18:35 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de kıraathanedeki kavgaya müdahale ettiği sırada pompalı tüfekle vurulan polis memuru Murat Akpınar'ın 34 gün sonra şehit olduğu olaya ilişkin açılan 8 sanıklı davanın tutuklu tek sanığından pes dedirten açıklamalar geldi. Sanık Adnan Tosun, "Hiç alakam yoktu. Tesadüfen oradaydım. Üzerime geliyorlardı. Ellerinde sopa ve bıçaklar vardı. Havaya ateş ettim. Kimseyi hedef alarak ateş etmedim. Tüfek ben yere düşünce ateş aldı" dedi.

Kavgaya müdahale eden polis memurunu pompalı tüfekle vuran sanıktan pes dedirten açıklama: Tüfek ben yere düşünce ateş aldı

Olay, geçen yıl 13 Ağustos’ta saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta meydana geldi. Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Mehmet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi.

İki grup arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalıştı. Pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar'ı göğsünden, Mustafa Coşkun’u ise kolundan yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Akpınar ve Coşkun, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği belirlenen Celil T. , Halil T. ve Hakan T. de gözaltına alındı. Şüphelilerden Adnan Tosun tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuru Murat Akpınar hastanede 34 gün sonra, 16 Eylül'de şehit oldu.

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İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanarak Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, sanıklar Adnan Tosun hakkında, 'kasten adam öldürme' , 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'mala zarar verme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz müşteki şüpheliler Muhammet T. hakkında 'kasten adam öldürmeye azmettirme', 'silahla tehdit' ve 'hakaret', Celil T. hakkında 'silahla tehdit' ve 'silahla basit yaralama', Halil T. hakkında 'silahla basit yaralama', Memet C. hakkında 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'silahla basit yaralama', Mustafa C. hakkında 'silahla basit yaralama' suçlarından, tutuksuz şüpheli Hakan T. hakkında 'kasten adam öldürmeye azmettirme' ve 'kasten adam öldürmeye azmettirmeye teşebbüs etme', İbrahim C. hakkında ise 'silahla basit yaralama' suçundan ceza istendi.

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İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Adnan Tosun Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, tutuksuz sanıklar ve müşteki sanıklar duruşmada hazır bulundu. Şehit Murat Akpınar'ın şikayetçi eşi D.A. ile kardeşi A.A. ile avukatları da salonda yerlerini aldı.

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'KİMSEYİ HEDEF ALMADIM'

Yere düştüğünde tüfeğin ateş aldığını iddia eden tutuklu sanık Adnan Tosun, "Bu olaya sebebiyet verdiğim için çok pişmanım. Hiç alakam yoktu. Tesadüfen oradaydım. Üzerime geliyorlardı. Ellerinde sopa ve bıçaklar vardı. Havaya ateş ettim. Arkamdan sarılıp, silahı biri almaya çalışınca yere düştüm. Polise tüfeği verdim. Karşı taraf ben ekip arabasındayken bile saldırdı. Kimseyi hedef alarak ateş etmedim. Tüfek ben yere düşünce ateş aldı" dedi.

Diğer sanıklarda üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Şehit Akpınar'ın eşi D.A. ise evladının yetim kaldığını belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. 6 tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti verdiği ara karar ile Adnan Tosun'un tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, dinlenmeyen 2 tanığın dinlenmesine ve duruşma savcısının mütalaasını hazırlamak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

(DHA)

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Polis memuru kavga
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