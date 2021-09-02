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  4. Kayınpederini ve husumetlisini öldüren zanlı tutuklandı

Kayınpederini ve husumetlisini öldüren zanlı tutuklandı

02.09.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da kayınpederi Ali Kurt'u (63) ve aralarında husumet bulunan Mustafa Yılmaz’ı (65) öldüren Murat Bulut (37) çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Erzincan'ın Çağlayan beldesine bağlı Mertekli Mahallesi'nde meydana geldi. 1,5 yıldır eşinden ayrı olan 2 çocuk babası Murat Bulut, tartıştığı kayınpederi Ali Kurt'u evinde av tüfeğiyle öldürdü.

İKİNCİ CİNAYET

Daha sonra Üzümlü ilçesine bağlı Pelitli köyüne giden bulut, burada da aralarında husumet bulunan ve arıcılık yapan Mustafa Yılmaz'ı da silahla öldürdükten sonra Geçit Mahallesi'ndeki evinde saklandı. İhbar üzerine polis kısa sürede Bulut'un evinin çevresini sarıp, 'teslim ol' çağrısında bulundu. Zaman zaman tüfekle balkona çıkıp bağıran Murat Bulut, yaklaşık 4 saat direndi. Özel harekat polisleri, Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye aracının yangın merdiveniyle 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Murat Bulut'un evine balkondan girdi. Polisler, kısa sürede Bulut'u etkisiz hale getirdi.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GETİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu tamamlanan Murat Bulut, bugün adliyeye çıkarıldı. Dün gözaltına alınması sırasında kaçmaya çalışırken yaşanan arbede sırasında ayağından sakatlandığı için tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirilen Murat Bulut, savcılıkta ifade verdikten sonra Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. 2 kişinin katil zanlısı Murat Bulut, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Erzincan
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