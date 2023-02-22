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Kayınvalidesini TikTok'ta ifşaladı! Düğün gününde beyaz giyince...

22.02.2023 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün kadınlar için oldukça önem taşıyan anlar arasın bulunuyor. Düğünde gelinliğin ne kadar dikkat çektiği herkes tarafından biliniyor. Bu nedenle düğünde beyaz giyilmez kuralı bulunuyor. Bir kayınvalide bu kuralı umursamayarak oğlunun düğününde beyaz giymeyi tercih edince gelini tarafından sosyal medyaya düştü.

Kayınvalidesini TikTok'ta ifşaladı! Düğün gününde beyaz giyince...

Kadınların çocukluklarından itibaren hayalini kurdukları gelinlikler düğünde en dikkat çeken nokta olarak görülüyor. Her kadının vücut tipine yakışan farklı gelinlik modelli bulunuyor. Her sene gelinlik trendleri değişiyor. Kadınlar trendlere ve vücut tiplerine uygun olan gelinlik için seçimlerine oldukça dikkat ederken başka bir düğün davetlisinin bu özel anlarda beyaz giymesi hoş karşılanmayan durumlar arasında yer alıyor.

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Jasmine Hopper, düğününde yaşadığı fiyaskoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kayınvalidesinin düğününde gelinliğe benzer bir elbise tercih ettiğini belirten Jasmine damadın annesini korumak için elbisesinin beyaz değil krem rengi ve altın payetli olduğunu söylediğini açıkladı.

GELİNLİĞİ ALMAYA GİTTİKLERİNDE KAYINVALİDESİ DE YANLARINDAYDI

Jessica oldukça etkileşim alan videonun ardından yeni bir video çekerek yaşadığı anları detaylandırdı. "Gelinlik alışverişine gittiğimiz gün kayınvalidem de yanımızdaydı. Denizkızı bağcıklı payetli bir elbise seçtim. Düğün günümde güzel görünmek istedim. İçinde seksi hissedebileceğim bir şey giymek istedim.”

Hopper, büyük gününde kendi saçını ve makyajını yaptığını, bu yüzden kendini güzel göstermeye inanılmaz derecede odaklandığını ve kayınvalidesinin neredeyse aynı elbiseyi giydiğini gerçekten anlayamadığını belirtti. “Yani o elbiseyi giydiğinde ve neredeyse benim giydiğim elbiseyle ortaya çıktığında, 'Huh' dışında gerçekten hiçbir tepki vermedim. Belki de onu giymemeliydi. Bu tuhaf.'"

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KIZ KARDEŞİ GELİNİ DESTEKLEDİ

Hopper, "Kız kardeşimin 'Gidip üzerine biraz şarap dökmemi ister misin?' dediğini hatırlıyorum" diye devam etti. "Herhangi bir soruna neden olmak istemiyorum - bu benim günüm."

Hopper'a göre, düğünden sonraki gün, düğün fotoğraflarını gördükten sonra onu gerçekten etkiledi. Hopper, resimlere baktıkça daha da sinirlendiğini hatırladı. Hopper fotoğrafları, annesinin ne giydiğini umursamayan kocasına götürdü ve kızgınlığını dile getirdi.

"KAYINVALİDEM BENİMLE AYNI ELBİSEYİ GİYDİĞİ İÇİN UTANIYORUM"

Bir sonraki videoda Hopper, düğünün anne-oğul dansı bölümünün ne kadar rahatsız edici olduğunu ve herkesin onun beyaz bir elbise giydiği gerçeği hakkında nasıl yorum yaptığını ayrıntılarıyla anlattı. “Düğün günümde kayınvalidem benimle aynı elbiseyi giydiği için ne kadar utandığımı kelimelerle ifade edemem. Canım acıyor. Düğünümü düşündüğümde tek düşünebildiğim, benim aynı elbisemi giyen kayınvalidem."

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Evli çift, kayınvalidesiyle yaklaşık dokuz ay boyunca onlar ulaşana kadar konuşmadıklarını söyledi. Hopper, sözde geçici yabancılaşmaları hakkında "Kıyafet seçimi yüzünden konuşmadığımızı duyunca şok oldu" dedi. "Elbise konusunda ona kızdığımızdan haberi yoktu."

O sırada kayınvalidenin, elbisenin "krem rengi, altın payetli bir elbise" olduğunu söyleyerek çifti aydınlatmaya çalıştığı bildirildi. Hopper, "Ben kör değilim, tanıdığım herkes de değil," diye çıkıştı. "Bu beyaz bir elbiseydi. Kesinlikle beyaz bir elbiseydi."


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