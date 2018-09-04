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Kaymakamdan "mesai" denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin, sabah kendi kullandığı makam aracıyla kamu kurumlarını ziyaret ederek, personelin mesai saatlerine uyup uymadığını kontrol ediyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakam Deniz Pişkin, kendi kullandığı makam aracıyla erken saatlerde kamu kurumlarını ziyaret ederek, personeli denetliyor.

Kaymakam Pişkin, ziyaret ettiği kurumlarda mesai saatleri dışında iş akışı ile ilgili de denetimler yapıyor.

Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosya'daki kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşa hizmet noktasında hiçbir sorun yaşatmaması için gayret gösterdiğini söyledi.

Amacının cezalandırmak olmadığını vurgulayan Pişkin, şunları dile getirdi:

"Halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışından yola çıkarak gerekli duyarlılığı göstermesi noktasında zaman zaman kamu kurum ve kuruluşlarında özellikle sabahları mesai denetimleri yapıyorum. Bu denetimlerde amaç cezalandırmak değil, amaç kimsenin açığını yakalamak değil, amaç memura sahip olduğu haklar kadar sorumluluklarının da hatırlatılmasını sağlamak."

Hiçbir vatandaşın kamu kurumu kapısında bekletilemeyeceğinin altını çizen Pişkin, şöyle devam etti:

"Hiçbir vatandaş sırf memur yerinde değilmiş, geç gelmiş diye kapıda beklemeyecek. Bu aynı zamanda, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunun da gereğidir. Devlet olarak hepimizin memur anlamında sahip olduğu sorumluluklar var. Devlet bize tevdi edilmiş saatler içinde görev yerinde olmamızı emrediyorsa, bunun başka türlü izahı yoktur. Tosya'da bu anlamda bütün kurumlarda duyarlılık oluşmasını canı gönülden istiyorum. Daha önce Kaymakamlıkta ve Tarım Müdürlüğünde bugün de SGK ve Vergi Dairesinde, belki yarın hastanede ve Orman İşletmede veya başka kurumlarda bu tür denetimlerimi devam ettireceğim. Mesai memur olmanın ilk şartlarından ve olmazsa olmazlarından biridir. Bütün kamu kurum ve kuruluş çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarımıza bu vesileyle de sesleniyorum, herkes bu anlamda duyarlılığını sergilesin. Görevini layıkıyla yerine getirsin."

Pişkin, çalışanların keyfi olarak vatandaşı mağdur etmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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