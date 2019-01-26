Kaynanasıyla yasak aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Show haberde yer alan habere göre; Damat Serdar İ., 41 yaşındaki kayınvalidesi Yeter B. ile sosyal medya üzerinden aşk yaşamaya başladı. Damat ilişkisi ortaya çıkınca evden kaçtı ancak 2 hafta sonra eve geri döndü. Yaşanan yasak aşkın sonunda silahlar patladı. Kayınbiraderi ve eşinin dayısı bıçakla üzerine yürüyünce damat silahını ateşleyerek eşinin dayısını öldürdü, kayınbiraderini yaraladı.

MAHKEME CİNAYET İŞLEYEN DAMADA TAHRİK İNDİRİMİ UYGULADI

"Kasten adam öldürme ve yaralama" suçundan açılan davada damada önce müebbet hapis cezası verildi, sonra tahrik indirimi uygulandı. Müebbet hapis cezası 15 yıla, yaralanma cezası da 3 yıl 9 aya indirildi.

"İLİŞKİ AHLAKA AYKIRI AMA HUKUKA AYKIRI DEĞİL"

Mahkeme olayda yaralanan kayınbiradere de 1500 TL para cezası verdi ama haksız tahrik indirimi uygulamadı. Kararda annesinin eniştesiyle yasak aşk yaşaması indirim gerekçesi sayılmaz denildi ve annenin oğluna karşı sorumluluğunun olmadığını belirtildi. Mahkeme ise annesinin damadıyla kendi rızasıyla ilişki kurduğunun altını çizerek bu ilişki ahlaka aykırı ama hukuka aykırı değil deyip ilişkinin tahrik sebebi sayılmayacağına karar verdi.



*Olay anının görüntüsü



