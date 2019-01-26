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Kaynanasıyla yasak aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2019 12:41 | Son Güncelleme

Kaynanasıyla yaşadığı yasak aşk ortaya çıkan 37 yaşındaki damat Serdar İ., bıçakla üzerine yürüyen eşinin dayısını öldürmüş, kayınbiraderini ise yaralamıştı. Mahkeme, "Bana pusu kurdular" diyen damada tahrik indirimi uygulayarak, müebbet olan hapis cezasını 15 yıla indirdi.

Show haberde yer alan habere göre; Damat Serdar İ., 41 yaşındaki kayınvalidesi Yeter B. ile sosyal medya üzerinden aşk yaşamaya başladı. Damat ilişkisi ortaya çıkınca evden kaçtı ancak 2 hafta sonra eve geri döndü. Yaşanan yasak aşkın sonunda silahlar patladı. Kayınbiraderi ve eşinin dayısı bıçakla üzerine yürüyünce damat silahını ateşleyerek eşinin dayısını öldürdü, kayınbiraderini yaraladı.

MAHKEME CİNAYET İŞLEYEN DAMADA TAHRİK İNDİRİMİ UYGULADI

"Kasten adam öldürme ve yaralama" suçundan açılan davada damada önce müebbet hapis cezası verildi, sonra tahrik indirimi uygulandı. Müebbet hapis cezası 15 yıla, yaralanma cezası da 3 yıl 9 aya indirildi.

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"İLİŞKİ AHLAKA AYKIRI AMA HUKUKA AYKIRI DEĞİL"

Mahkeme olayda yaralanan kayınbiradere de 1500 TL para cezası verdi ama haksız tahrik indirimi uygulamadı. Kararda annesinin eniştesiyle yasak aşk yaşaması indirim gerekçesi sayılmaz denildi ve annenin oğluna karşı sorumluluğunun olmadığını belirtildi. Mahkeme ise annesinin damadıyla kendi rızasıyla ilişki kurduğunun altını çizerek bu ilişki ahlaka aykırı ama hukuka aykırı değil deyip ilişkinin tahrik sebebi sayılmayacağına karar verdi.

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*Olay anının görüntüsü

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Anahtar Kelimeler:
damat yasak aşk cinayet

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
yani yasa diyorki git kızla evlen sonra hepsini sülale boyu götür, ahlaka aykırı ama hukuka aykırı değil fakat kimseyi vurma öldürme, efendi uslu sülale boyu götür ahlaka aykırı ama hukuka aykırı değil. ne güzel dünya be , komik ve bir o kadarda trajik. kısaca trajikomik
valla kopsun kiyamet artik ya
İnsan karar nedenlerini okuyunca dehşete düşüyor bu yasalar kimin yahu bu yasaları yapanlar kendilerini nerde yaşıyor sanıyor ahlaka aykırı olan şeyler indirim sebebi değilse ne indirim sebebi acaba annenin çocuğa sorumluluğu yok ne demek
@fuatketencioglu AKP zinayı suç olmaktan çıkardığından beri yasa böyle!
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