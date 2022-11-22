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Kayseri'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü

22.11.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Halil T., alacak borç kavgasında tartıştığı Ö.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kayseri'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Gecebulutları Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ö. ile Halil T., alacak borç meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ö.Ö., belinden çıkardığı bıçakla Halil T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Halil T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Ö.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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