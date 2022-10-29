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Kayseri'de korkunç ölüm! İki arkadaş kapalı garajda can verdi

29.10.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de meydana gelen korkunç olayda bir evin garajında iki kişi ölü bulundu. Savaş Yazıcı ve Neşe Karabacak'ın, aracın kapalı otoparkta uzun süreli çalışmasından dolayı egzozdan çıkan dumandan kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kayseri'de korkunç ölüm! İki arkadaş kapalı garajda can verdi

Olay, sabah saatlerinde, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 117'nci Sokak'ta meydana geldi. Müstakil evin garajında otomobilde Savaş Yazıcı ve arkadaşı Neşe Karabacak'ı hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, Yazıcı ve Karabacak'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yakınlarının gözyaşı döktüğü olayla ilgili polisin incelemesinin ardından Yazıcı ve Karabacak'ın cenazeleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİKLERİ İDDİASI

Savaş Yazıcı ve Neşe Karabacak'ın, aracın kapalı otoparkta uzun süreli çalışmasından dolayı egzozdan çıkan dumandan kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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(DHA)

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