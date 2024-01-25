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  4. Kayseri'de yürekleri ağza getiren anlar: Arabaların üstünden teğet geçti!

Kayseri'de yürekleri ağza getiren anlar: Arabaların üstünden teğet geçti!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
25.01.2024 10:48 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kayseri'de bir uçağın eğitim uçuşu sırasında teknik bir arıza sebebiyle acil iniş yaptığını duyurdu.

Kayseri'de yürekleri ağza getiren anlar: Arabaların üstünden teğet geçti!

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada, "Kayseri'den eğitim için kalkan C-160 uçağımız teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı. Uçakta hafif hasar meydana geldi, pilot ve mürettebatın sağlık durumları iyi." ifadelerine yer verildi.

ARABALARI TEĞET GEÇTİ

Olay anına dair kaydedilen görüntülerde uçağın akan trafiğin hemen üzerinden geçmesi dikkat çekti.

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MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri uçak msb
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