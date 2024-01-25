Kayseri'de yürekleri ağza getiren anlar: Arabaların üstünden teğet geçti!

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada, "Kayseri'den eğitim için kalkan C-160 uçağımız teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı. Uçakta hafif hasar meydana geldi, pilot ve mürettebatın sağlık durumları iyi." ifadelerine yer verildi.

ARABALARI TEĞET GEÇTİ

Olay anına dair kaydedilen görüntülerde uçağın akan trafiğin hemen üzerinden geçmesi dikkat çekti.

MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Kayseri'de acil iniş yapan uçağımız ile ilgili açıklama.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/b6jCEhhQPO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2024







