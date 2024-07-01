Kayseri'deki olaylardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu: Özgür Özel'den gündem olacak yanıt!

Amcasının 5 yaşındaki kızını tuvalette taciz eden Suriye uyruklu İ.A, Kayseri'de mahalleliyi ayağa kaldırdı. Olaylı gecede 67 kişi gözaltına alındı, İ.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gece vakti iş yerlerinin ateşe verilmesi, araçların ters çevrilmesiyle ortaya çıkan manzara bugün siyasi liderlerin de gündeminde.

ERDOĞAN: SEBEBİ MUHALEFETİN ZEHİRLİ SÖYLEMLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam'da kampında konuya değindi, olayların neden yaşandığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dün Kayseri’de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri muhalefetin bu zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun insanların evlerini akrabalarını yakmak vandallık yapmak sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz. Biz hiçbir zaman böyle olmadık."

ÖZEL'DEN JET YANIT: BUNUN SORUMLUSU SENSİN

Yangından etkilenen Aydın Kuşadası'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Erdoğan'ın "Dün küçük bir grubun yol açtığı durumun nedeni muhalefetin zehirli söylemidir. Vandallık yapmak kabul edilemez" sözleri ilişkin şunları söyledi:

Hangi muhalefeti kastetti bilmiyorum. CHP'nin böyle bir ithama muhatap olamayacağı açık. Kime söylüyorsa ondan cevabını alsın. Dün yaşanan olaylar ve Türkiye sığınmacı sorunu varsa ne diyor? 'Her şeyin sorumlusu benim...' O zaman bunun da sorumlusu sensin.

Komşunda iç savaş kışkırtıcılığı yaparsan bu kadar sığınmacıyı da bu memleketin başına musallat edersin. Bu kadar sığınmacının gelmesinde hangimizin sorumluluğu var.

NE OLMUŞTU?

Melikgazi ilçesinde Danişmentgazi Mahallesi’nde saat 21.00'de iddiaya göre Suriye uyruklu kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalanmıştı. Olay sonrası mahalle sakinleri toplanıp araçları ters çevirmiş, yabancı uyruklu vatandaşlara ait bazı iş yerlerini ateşe vermişti.

Pazar yerinde bulunan tuvalette amcasının kızı 7 yaşındaki M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu İ.A'nın (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli bugün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





