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'Kazanacak aday' çıkışı gündem olmuştu! Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener'den dikkat çeken karar

30.09.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün bir araya gelmişti. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağının merak edildiği bugünlerde yapılan görüşme yakından takip edildi. 1 saat 40 dakika süren görüşme sonrası Akşener'in bugün A Takımı'nı toplayacağı öğrenildi.

'Kazanacak aday' çıkışı gündem olmuştu! Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener'den dikkat çeken karar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adım adım yaklaşılırken Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday merak konusu oldu. Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son günlerde aday ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Son katıldığı canlı yayın programında Akşener, 'Kazanacak aday olmalı' çıkışı yaparken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili ise "Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı mevcut" açıklamasını yapmıştı.

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A TAKIMI'NI TOPLUYOR

Bu gelişmeler sonra Akşener ve Kılıçdaroğlu, dün bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılan görüşme adaylık açıklamalarının gölgesinde geçti. 1 saat 40 dakika süren görüşme sonrası Akşener, bugün Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek. Siyasi gündemde öne çıkan başlıkların ele alınacağı toplantıda, ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek.

Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener'den canlı yayında net sözler! 'Çok endişem var' diyerek adaylık sürecini değerlendirdi İYİ Parti lideri Meral Akşener'den canlı yayında net sözler! 'Çok endişem var' diyerek adaylık sürecini değerlendirdi

Akşener, GİK üyeleri ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ile diğer siyasi partilerin bu yöndeki çalışmaları başta olmak üzere, ülke gündeminde öne çıkan siyasi gelişmelerle ilgili görüş ve düşüncelerini dinleyecek.

İLÇE VE İL KONGRELERİ BAŞLATILACAK

Toplantının gündeminde, 3. Olağan Kongre takvimi de yer alıyor. Toplantıda, kongreye hazırlık çerçevesinde ilçe ve il kongrelerinin başlatılması kararı alınması bekleniyor.

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