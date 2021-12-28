HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kazanın boyutunu gösteren kare! Bu araçtan sağ çıktı

Kazanın boyutunu gösteren kare! Bu araçtan sağ çıktı

28.12.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de yolda ilerlerken freni boşalan kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza sonucu şoför koltuğunda sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın boyutunu gösteren kare! Bu araçtan sağ çıktı

Kaza, bugün 15:30’da Hadımköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda ilerlerken freni boşalan kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıktı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kamyonet, 3 otomobil ve park halindeki bir kamyona çarparak durabildi. Kamyonetin Şoförü Şerafettin Çalışkan ise aracın koltuğunda sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da sabaha karşı yaşandı! Tem Bağlantı Yolu'nda korkunç kazaİstanbul'da sabaha karşı yaşandı! Tem Bağlantı Yolu'nda korkunç kaza

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

İtfaiye ekipleri, Çalışkan'ı, sıkıştığı yerden çıkardı. Çalışkan'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

1

Son dakika: Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda zincirleme kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandıSon dakika: Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda zincirleme kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygulandıran detay! Duygulandıran detay!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Şiddetli sağanak yağış! Onlarca iş yeri su altında kaldıŞiddetli sağanak yağış! Onlarca iş yeri su altında kaldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

Son hâli inanılmaz… ‘Yaşlanmışsın be Güllü abim'

Son hâli inanılmaz… ‘Yaşlanmışsın be Güllü abim'

İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…

İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…

11 belediye başkanından İBB açıklaması

11 belediye başkanından İBB açıklaması

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.