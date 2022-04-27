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Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı

27.04.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sokak satıcısının dumanların arasında yemek hazırladığı fotoğraf, yılın en büyük yemek fotoğrafçılığı ödüllerinden birini kazandı.

Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı

2022 Pink Lady Yemek Fotoğrafı Ödülü'nü, Keşmir'in Hindistan tarafından yönetilen bölümündeki Srinagar'da çektiği fotoğrafla Debdatta Chakraborty kazandı.

Hint fotoğrafçı kareyi, gece saatlerinde işlek bir caddede sokak satıcıları mangallarını ısıtmaya başlarken çekti.

Ödülün kurucusu ve direktörü Caroline Kenyon "Günümüz dünyasında her zamankinden daha fazla konfor ve sevgiye ihtiyacımız var" dedi ve ekledi:

"Bu fotoğrafta bizi rahatlatacak çok şey var: Dalgalanarak etrafı saran duman, altın rengi tonları, kebapçının yemeği ikram etmeye hazırlanırkenki yüz ifadesi…

"Şişlerden fırlayan kıvılcımlar o kokuyu neredeyse burnumuza kadar getiriyor. Sıcak ve leziz bir aroma hayal ediyoruz.

"Nazik fakat güçlü bu fotoğraf ruhumuzu doyuruyor."

60 ülkeden binlerce fotoğrafın gönderildiği yarışmanın kazananları, internet üzerinden düzenlenen bir törenle açıklandı.

Bazı kategorilerin kazananları ve fotoğrafçıların açıklamaları şöyle:

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KUTLAMA YEMEĞİ: GELENEKSEL HÜNER, ÇEN YİNG, ÇİN

MASADA YEMEK: CAKA SATMA, JOHN CAREY, BİRLEŞİK KRALLIK

FUJİFİLM İNOVASYON ÖDÜLÜ: CENTRAL PARK, YULİY VASİLEV, BULGARİSTAN

CLAİRE AHO KADIN FOTOĞRAFÇI ÖDÜLÜ: MASADA, MARGUERİTE OELOFSE, GÜNEY AFRİKA

TELEFON ÇEKİMİ: KURUTULAN BALIKLAR, KASİA CİESİELSKA-FABER, BİRLEŞİK KRALLIK

GIDA POLİTİKASI: RÜYALARIN TERK ETTİĞİ YER, K M ASAD, BANGLADEŞ

YEMEK STİLİSTİ ÖDÜLÜ: SEBZELİ YAZ TURTASI, CAROLİN STROTHE, ALMANYA

ÇOCUK FOTOĞRAFÇI ÖDÜLÜ: BALIK AYIKLAMA, RUPKATHA ROY BARAİ, BANGLADEŞ

ŞARAP FOTOĞRAFI ÖDÜLÜ: CORTON TEPESİ'NDE BUDAMA, JON WYAND, BİRLEŞİK KRALLIK

Bütün fotoğraflar yarışmanın izniyle kullanılmıştır. Finalistlerin de yer alacağı bir sergi, 20 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında Bristol'daki Kraliyet Fotoğrafçılık Topluluğu'nda ziyaret edilebilir.

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