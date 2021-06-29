Kedilerin aklını başından alacak 5 kedi oyuncağı

Kediler şüphesiz her evin neşesidir. Bizi neşelendiren küçük dostlarımızın da eğlenmesi gerekir. Amazon indirimleri sayesinde küçük dostlarımızın oyuncak ihtiyaçlarına uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz. Bu kedi oyuncakları sayesinde küçük dostlarımız hem egzersiz yapmış olur, hem de sahibi ile arasında güçlü bir bağ kurar. Her yaşa göre ve kedinizin ihtiyacına göre oyuncakları öğrenmek ister misiniz? Bu liste tam size göre...

1- Bu hasır top, kedileri peşinden koşturuyor

Kedilerin toplara ve iplere olan merakı hemen hemen herkes tarafından bilinir. Bu oyuncak sayesinde kediniz iki oyuncağı bir arada bulmanın sevincini yaşar. 0.24 kilogram ağırlığında olan bu kedi oyuncağı, hafif olması sayesinde kedinizin kolaylıkla oynamasını sağlar. Jelatin ve renklendirme içermediği için de kediniz oyununu oynarken ona zarar vermez. Sünger ve jüt toplardan daha çok kedinizin ilgisini çeker. Topun içerisinde bulunan çıngırak sayesinde bu oyun daha eğlenceli hale gelir.

2- Tower of Tracks üç katlı kedi aktivite oyuncağı

Küçük dostlarımızı eğlendirmek için üretilen oyuncaklardan biri de aktivite oyuncağıdır. Bu kedi oyuncağıyla kediniz saatlerce hiç sıkılmadan oynar. Hareket eden toplardan oluşan yapısı kedinizin dikkatini çeker. 3 kattan oluşan oyuncağın tabanının kaymaz kauçuk pedlerden oluşması sayesinde platformu zemine sabitleyebilirsiniz. Dayanıklı ABS malzemeden üretildiği için uzun yıllar kullanıma uygundur.

3- Tırnaklarını törpülemekten hoşlanan kedilerinizin aynı zamanda esneme hareketleri yapmasına yardımcı olan ‘BYPET kedi kaşınma ve tırmalama tahtası’ adeta mutluluğun formülünü sunuyor

Kediler bilindiği gibi okşanmayı çok sever. Bu sevgiden mahrum kalmaması için okşandığı hissini veren bir oyuncak onu son derece mutlu hissettirir. Yumuşak bir platform üzerinde bulunan tımar fırçası ve tırmalama tahtası her yaştaki kediler için uygundur. Bu oyuncak sayesinde kedilerin dökülen tüyleri bir yerde toplanmış olur. Dayanıklı ve kaliteli bir ürün olduğu için kedilerinizin her yaşında kaşınma ihtiyacı giderilir. Alt tabanı kaymayacak şekilde üretilmiştir.

4- Fare yakalama oyuncağı

360 derece kubbeli yapısı sayesinde kedinizin oynaması için uygundur. Bu oyun sayesinde kedinizin fiziksel olarak zinde kalır. Hareket gerektiren bir oyun olduğu için kedinizin enerjisini atmasını sağlar. Kaymaz tabana sahip olduğu için kediniz oynarken oyuncak hareket etmez. Pille çalışır. Her yaş grubuna uygun bir oyuncaktır. Hafif yapıda olduğu için kolay taşınabilir.

5- Anself fırıldak kedi oyuncağı

2 kanatlı fırıldak mekanizmasının ortasında bulunan döner platform sayesinde saç ve yüz tırmalama aleti olarak kullanılabilen bu oyuncak, kedinizin tembellikten kurtulmasını sağlar. Kedinizin kendi kendine eğlenebileceği ve tırmalanma ihtiyacını giderebileceği bir oyuncaktır. Sağlıklı ve yumuşak bir malzeme olan TPR’den üretilmiştir. Kediniz tırmalanma ihtiyacını giderirken derisini çizmez. Bu sayede sağlıklı şekilde eğlenmesi sağlanır. Paket içeriğinde 1 adet yel değirmeni döner tabla oyuncağı ve 1 adet catnip topu bulunur. Her yaş grubundaki kediler için kullanıma uygundur.





