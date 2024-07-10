Kekik faydaları nelerdir? Kekik neye iyi gelir?

İlk kez keşfedildiği günden bu yana lezzeti ile bilinen kekik faydaları ile son derece kolay ulaşılan bitkiler arasında yer alır. Farklı amaçlarda, ilaçlı tedavilerde, alternatif tıp adı verilen yöntemlerde kullanılan süreçlerde de yer alan kekik son derece zengin olan içeriği ile birçok soruna çözüm olması ile de tanınır.

Ballı babagiller ailesinden olan, güzel kokusu ile de bilinen kekik faydaları ile de tanınan bir ot olarak tanımlanmıştır. Parfüm sanayisi de dahil olmak üzere birçok alanda yer bulmuş olan kekik uçucu yağlar açısından da zengin bir içeriğe sahiptir. Daha çok çimenli tarla kıyılarında yetişir.

Ayrıca orman kenarlarında, güneşi sevdiği için de toprağın sıcak olduğu dağlık ya da kayalık bölgelerde yetişen kekik çayırlarda da yetişebilmektedir. Ülkemizde birçok cinsi bulunan kekik dünya çapında da çeşitli bölgelerde yetişir. Dünya genelinde İsviçre’de, Fransa’da, Güney Afrika’da, Portekiz’de, Suriye’de, Şili’de ve Meksika’da en çok görülen kekik Türkiye’de daha çok Hatay, Manisa, Denizli, Antalya, Uşak, Aydın ve Kütahya’da görülür.

Kekik faydaları nelerdir?

Türkiye’de 5 farklı cinsi yetişen kekiğin faydaları oldukça fazladır. Bitkisel tedavi yöntemleri arasında yer alan kekik, çeşitli formlarda ve kullanımlarda farklı rahatsızlıklara çözüm olabilmesi ile tanınır. Ancak diğer her şey gibi kekik kullanımı da bilinçsiz bir şekilde olmamalı, iyi geldiği duyulan herhangi bir rahatsızlık için kullanılmadan önce o rahatsızlık için bir doktora başvurulması gerekir.

Farklı formlarda kullanılabilen kekik baharat olarak ya da çayı yapılarak da tüketilebilir. Kuru kekik faydalarından daha çok yemeklere koyularak faydalandığı bilinir. Ayrıca kekiğin farklı bir formu olan ve kolaylıkla hazırlanabilen kekik çayı faydaları da oldukça fazladır. Kekik çayı şu şekilde hazırlanabilir:

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze kekik otu

1 bardak su

Yapılışı:

Bir bardak suyu kaynatın.

İçine ince kıyılmış 2 tatlı kaşığı kekik otunu atın.

Ağzını kapatarak 5 dakika demlendirin.

Eğer doktor uygun görürse ve kişinin bünyesi kabul ediyorsa uzman doktorun belirttiği şekilde ve belirttiği miktarlarda kullanılabilir. Aksi takdirde çeşitli bünyelerde ve özellikle ilaç kullananlar, kronik hastalar, emziren anneler, hamileler gibi özel durumları bulunan kişilerde yan etkilere neden olabilir. Bu yüzden kesinlikle dikkatli ve bilinçli kullanılması gerekir.

Kekiğin en bilinen bazı faydaları şunlardır:

Öksürüğü engeller.

Balgam söktürücü özeliği vardır.

Temizlik ürünü olarak da kullanılabilir.

Tarım alanında depolarda tutulan bitkileri zararlı etkilerden koruması için kullanılır.

Bitkiler için böcek uzaklaştırıcı etkisi bulunur.

Egzama tedavisinin sürecinde önerilebilir.

Saç bakımında kullanılır.

Cilt bakımında kullanılabilir.

Mutasyona neden olacak etkenleri engeller.

Kekik neye iyi gelir?

Farklı formlarda hazırlanabilen ve tüketilebilen kekik çeşitli sıkıntıların çözümünde faydalı olarak bilinir. Kekiğin çay olarak ya da kuru biçimde tüketilmesi ile şu durumlara iyi geldiği kabul edilmektedir:

Bağışıklığı güçlendirir.

Öksürüğü giderir.

Adet sancılarını hafifletir.

Sindirim sistemini düzenleyici etkisi ile gaz sorunlarını giderir.

Baş ağrısına iyi gelir.

Safra arttırır.

Romatizmaya iyi gelir.

Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardımcıdır.

Gut hastalığına iyi gelir.

Eğer bir doktorun onayı alınarak kullanılırsa çeşitli faydaları bulunduğu bilinen kekik doktor onayı olmadan, bilinçsizce ya da yanlış miktarlarda tüketilirse bazı sorunlara da neden olabilir. Olası bu zararların ve yan etkilerin oluşması kekiğin yanlış kullanımına bağlı olarak gelişir. Yan etkilerden bazıları ise şu şekildedir:

Emzirme dönemindeki ya da hamile olan kadınlar için güvenli olduğu söylense de doktor onayı olmadan kullanılması hem anneye hem bebeğe zarar verebilir.

Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Zamanı geçmişse başka hastalıklara yol açabilir.

Tiroid bezinin aşırı bir biçimde çalışmasına neden olabilir.

Önemli not: Bu içerikteki bilgiler tıbbi tavsiye niteliği taşımamaktadır. İçinde yer alanlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir sağlık sorununun teşhisi ya da tedavisi amacı ile kullanılmaması gerekir. Herhangi bir tıbbi sorun yaşayan kişiler doktorlarına danışmalıdır.

