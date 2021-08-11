Kemal Kılıçdaroğlu: Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde ülkede Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Göndere Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün verdiği mesajlar, Suriyeli bir gencin 'CHP'ye karşı birleşelim' çağrıları, saldırı ve ölümler. Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum; Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin" dedi.

DHA

