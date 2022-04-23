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Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen aileyi ziyaret etti! 'Beni duygulandıran, derinden üzen...'

23.04.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borcu yüzünden 4 aydır elektriği kesik olduğu belirtilen bir ailenin evini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Beni duygulandıran, derinden üzen söylemiş olduğu söz; 'Büyük oğlum, bugün 23 Nisan, bütün arkadaşları okula gidiyor, eğleniyor, şarkılar söylüyor ama benim oğlum ağladı, evde. Niye televizyonumuz yok, niye ışığımız yok?' diye" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen aileyi ziyaret etti! 'Beni duygulandıran, derinden üzen...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Keçiören'de oturan ve borcu yüzünden 4 aydır elektriği kesik olduğu belirtilen Güllü Demir'in evini ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Beni duygulandıran, derinden üzen söylemiş olduğu söz; 'Büyük oğlum, bugün 23 Nisan, bütün arkadaşları okula gidiyor, eğleniyor, şarkılar söylüyor ama benim oğlum ağladı, evde. Niye televizyonumuz yok, niye ışığımız yok?' diye" ifadelerini kullandı.

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"İKTİDAR SAHİPLERİNİN VİCDANININ KÖRELDİĞİNİ GÖRÜYORUM"

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Demir ailesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi, kardeşimizi ziyaret ettik, 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, derinden üzen söylemiş olduğu söz; 'Büyük oğlum, bugün 23 Nisan, bütün arkadaşları okula gidiyor, eğleniyor, şarkılar söylüyor ama benim oğlum ağladı evde. Niye televizyonumuz yok, niye ışığımız yok?' diye." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Vicdan dediğimiz şey çok önemlidir. Toplumun vicdanını ayağa kaldırmak istiyorum. Toplum vicdanının bir sesi olmalı. Haksızlığa bir ses vermeli toplum, 'yeter' demeli. Komşuluk ilişkilerimiz de çok önemlidir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır deriz. Haksızlık kavramı bizde çok önemlidir. 'Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır.' deriz. Böyle bir tablo içerisinde, iktidar sahiplerinin vicdanının köreldiğini görüyorum. Onlar bu tabloyu görmüyor, böyle bir tablodan onların haberleri bile yok." diye konuştu.

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"BU MEMLEKETE BEREKETİ GETİRECEĞİZ"

Güllü Demir'in 3 evladı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir annenin üç evladına, koskoca devlet, koskoca iktidar, bu ailenin sorunlarına eğilemez mi? Binlerce aile var böyle. Anne diyor ki 'Ben çalışmak istiyorum ama 3 evladım var. Nasıl çalışacağım? Üçü de küçük. Kreşe versem zaten aldığım aylık tümüyle kreşe gidecek.' diyor. Kardeşimize 'Biraz sabret.' dedim de şimdi niye sabret dediğimi, kendisinin de bu sabret dediğime nasıl isyan ettiğini umarım kendisi anlatır. Dolayısıyla yine de milletime şunu söylemek isterim. Bu düzeni değiştireceğiz, bu milletin ferasetine inanıyorum, güveniyorum. Milletin bir vicdanı var. Bu vicdan bunu kabul etmez. Bu kadar dramatik tabloları kabul etmez. İnşallah bunların tümünü ama tümünü birlikte değiştireceğiz ve bu millete huzuru getireceğiz. Bu memlekete bereketi getireceğiz. Bu memlekette hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir çocuk karanlıkta kalmayacak."

Kaynak: AA

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Ankara Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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