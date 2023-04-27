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Kemal Kılıçdaroğlu 'Kirli işler' notuyla yeni video paylaştı: Büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları

27.04.2023 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadaki videolu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 'Kirli işler' başlığıyla bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Beklediğim gibi oluyor büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları. Ve muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıyayız. Eyvallah ben de defalarca kendilerine sert olacağımı söylemiştim. Dolayısıyla yiğide savaş bayramdır. Böyle gelsinler hepsi gelsin" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kirli işler' notuyla yeni video paylaştı: Büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, miting meydanlarının yanı sıra seçmenine sosyal medyadan paylaştığı videolarla da seslenmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu Twitter'dan gece saatlerinde paylaştığı son videoya "Kirli işler" notunu düştü.

"YİĞİDE SAVAŞ BAYRAMDIR BÖYLE GELSİNLER HEPSİ GELSİN"

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım bundan aylar önce 'önümüzde uzun bir mücadelede ıstırap dolu bir süreç ve korkunç kara propagandalar var' demiştim. Tam da beklediğim gibi oluyor büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları. Ve muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıyayız. Hileciler, yalancılar, troller, düzenbazlar, kışkırtıcılar, sabotajlar, lüks hayat yaşayan çete patronlarının parasıyla biraraya getirildi. Ayrıca Erdoğan'ın prens ve prenseslerinin milyar dolarlık vakıfları kirli kampanya merkezlerine dönüştürüldü. Şimdi bu çeteler ve kirli vakıfların himayesinde çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Türk milletini birbirine düşürüyorlar. Bu seçimi manipüle etmek için her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Ya bitecekler ya kalacaklar. Düşünün kendinizi bir an için onların yerine koyun. Bugüne kadar başarılı oldukları şeyler de yok değil. Mesela 'Halktan çalınan 418 milyar doları geri alacağım' dediğim kampanya filmini televizyonlarda yayınlanmasını engellemeyi başardılar. Eyvallah ben de defalarca kendilerine sert olacağımı söylemiştim. Dolayısıyla yiğide savaş bayramdır. Böyle gelsinler hepsi gelsin. Whatsapp ve Telegram gruplarından her gün binlerce dezenformasyon haberi yayıyorlar. İstanbul Sultanbeyli'de bir matbaa CHP logosuyla partimizin terör yanlısı gibi gösteren sahte parti broşürü basıyor. Yeni değil bunlar.

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"ELİ KANLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SALDIRDIĞI TEK LİDERE..."

Mansur Başkan'ın Ankara'da kazanacağını anladıkları an 'su saatlerini teröristler okuyacak' demeye başladılar. Ekrem Başkan'ın İstanbul'u alacağını anladıkları an Pontus'u montusu bırakmadılar. Kurtuluş Savaşı gazisi torununa etmedikleri iftira kalmamıştı. Demeyeyim diyorum ama bana da yok PKK yok başka terör örgütü türlü iftira. Eli kanlı terör örgütünün saldırdığı tek lidere diyorlar bunu. Beni ne terör örgütleri ne beşli çeteler ne ağalar ne babalar yolumdan çeviremedi siz kimsiniz arkadaş yahu. İnsan bir ayna karşısına geçer insan bir çapına bakar. Neyse sevgili halkım ben size bu işin sonunda ne olacağını söyleyeyim. Sonunda hak galip gelecek halk galip gelecek. Zaten sonrasını siz de biliyorsunuz. O çetelerin telefonu acı acı çalacak o kabusu yaşayacaklar. Peki siz bu süreçte ne yapacaksınız?

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"DEĞMEZ BUNLARA VALLAHİ DEĞMEZ"

Ey kalbi güzel ruhu temiz halkım. Siz nezaketi elden bırakmayacaksınız. Siz onlar iyi oldukları için değil, siz iyi olduğunuz için nezaketi elden bırakamazsınız. Yoksa onlarınki saf kötülük su katılmamış kötülük. Ama onların kötülüğünün sizin temiz kalbinizi zehirlemesine izin vermeyin. Çünkü kanatları vardır kalbin. Sevince uçar, sevilmeyince göçermiş. Değmez bunlara vallahi değmez. Çok az kaldı sevgili halkım çok az. Ha gayret"


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