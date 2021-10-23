Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'istenmeyen adam' yanıtı

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de "10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini” vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!" dedi.

Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de "10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini” vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 23, 2021

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENDE YAPTIĞI KONUŞMADA DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Osman Kavala çağrısı yapan 10 ülke büyükelçisinin "İstenmeyen adam" ilan edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini açıklamıştı.

Erdoğan açıklamasında, "Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir. Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler." ifadelerini kullanmıştı.



