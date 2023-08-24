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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt! 'Asla CHP'de yerleri yok'

24.08.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Boşuna uğraşma; devleti soyanların, uyuşturucu baronlarına hizmet edenlerin, hudutları namus olmaktan çıkaranların asla CHP'de yeri yoktur, olmaz da" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt! 'Asla CHP'de yerleri yok'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 22'nci Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda CHP'ye yönelik sözlerine yanıt verdi.

"ASLA CHP'DE YERLERİ YOK"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Erdoğan; yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5'li çetelere hizmeti hiçbir zaman 'kalite' ve 'kalibre' olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir. 22 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendine ve Saray sosyetesine benzetmeye çalıştığını söylüyorsun. Boşuna uğraşma; devleti soyanların, uyuşturucu baronlarına hizmet edenlerin, hudutları namus olmaktan çıkaranların asla CHP'de yeri yoktur, olmaz da!" dedi.

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Kaynak: DHA

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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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