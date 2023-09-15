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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezgin Tanrıkulu ile ilgili sözlerine yanıt! 'Tehdit mi ediyorsun?'

15.09.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri nedeniyle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "'Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var' demişsin. 'Devlet olarak' derken, kastın nedir? Tehdit mi ediyorsun?" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezgin Tanrıkulu ile ilgili sözlerine yanıt! 'Tehdit mi ediyorsun?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sezgin Tanrıkulu ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu için 'Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var.' demişsin. 'Devlet olarak' derken, kastın nedir? Tehdit mi ediyorsun? Bu işleri hala SADAT’la mı görüyorsun? Siyasi ve ahlaki meşruiyetinin olmadığının farkındasın, buna göre davranıyorsun. Ancak bulunduğun makam adaleti emreder. Unutma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. SADAT’la yol yürüyen Saray devleti ise 'Adalet mülkün temelidir.' sözünden mal-mülk anlayanların, AYM kararlarını dahi tanımayıp, yargıya talimat verenlerin oluşturduğu bir kötülük organizasyonudur. Hangisini temsil edeceğine karar ver" ifadelerini kullandı.

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EMİNE ŞENYAŞAR'A ZİYARET

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, 14 Haziran 2018'de Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan olaylarda eşi ve iki oğlu hayatını kaybettikten sonra adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar'ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yaparak, "Erdoğan, katilleri 'senden', 'benden diye mi ayırıyorsun? Gözleri önünde ailesi katledilen Emine Hanım’ın feryadını neden duymuyorsun? Bu sessizlik nedir Allah aşkına? Ne pahasına olursa olsun, tek başıma bile kalsam, ömrümün sonuna kadar Emine Hanım ve ailesi için adalet arayacağım" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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