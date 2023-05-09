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Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da konuştu! 'Taş ve sopayla bizim işimiz yok'

09.05.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da vatandaşlara seslenerek "Evet taş ile sopayla bizim işimiz yok. O korkakların işidir" dedi. Açıklamasının devamında Kılıçdaroğlu "Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur herkes kucaklayacağız. Bir kadın şiddete uğruyorsa bir yerde işsizlik varsa adaletsizlik var demektir. O nedenle adaleti getireceğiz" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da konuştu! 'Taş ve sopayla bizim işimiz yok'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü ilk adresi Bolu oldu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Taşla sopayla değil sandıkla seçimi kazanacağız diyor bir arkadaşımız. Evet taş ile sopayla bizim işimiz yok. O korkakların işidir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"BU SORUNU ÇÖZMEYE GELİYORUZ"

"Vatandaştan toplanan her kuruşun hesabının vatandaşa verilmesi lazım. Devlet adalet üzerine inşa edilmiştir. Devletin dini adalettir. Hiç kimsenin kendisini sahipsiz hissetmediği bir düzenin adıdır cumhuriyet. Hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir devleti inşa edeceğiz. Birileri 5-6 yerden maaş alırken bizim evlatlarımız işsizlik içindeyse o zaman bir sorunumuz var demektir. Bu sorunu çözmeye geliyoruz. Bu sorunu birlikte çözeceğiz. Ve ilk kez sandığa gidecek gençlere söylüyorum. Türkiye’nin kaderini değiştirecek olacaklar sizlersiniz.

"TAŞ VE SOPA İLE BİZİM İŞİMİZ YOK"

Sandığa gidin otoriter bir yönetimi değiştirin yerine özgürlükçü demokratik bir yönetimi getirin. Taşla sopayla değil sandıkla seçimi kazanacağız diyor bir arkadaşımız. Evet taş ile sopayla bizim işimiz yok. O korkakların işidir. Cesur yiğit insanlar bunu yapmazlar herkesin düşüncesine saygı duymak Bay Kemal’in görevidir zaten. 85 milyon insanın hiçbir ayrım yapmadan cumhurbaşkanı olacağım.

"DEĞİŞTİRECEĞİM BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİM"

Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur herkes kucaklayacağız. Bir kadın şiddete uğruyorsa bir yerde işsizlik varsa adaletsizlik var demektir. O nedenle adaleti getireceğiz. Bolu dünyanın en güzel coğrafyalarından birisi olağanüstü güzel ormanları var. Orman köylüleri Türkiye’nin en fakir kesimleridir. Onlar çalışırlar üretirler ama sigortalı olmazlar. Değiştireceğim bu düzeni değiştireceğim.

Orman köylülerin tamamı da sigortalı olacak. İşverenleri de orman genel müdürlüğü olacak. Yıllardır çalıştırıyorlar hiç birisinin sosyal güvenliği yok.

"MİLLİYETÇİLİĞİMİZİ SORGULAYACAK KİŞİ DAHA ANASINDAN DOĞMADI"

Bir başka konu bizi bazen milliyetçilikle eleştiriyorlar açık ve net söylüyorum bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı. Altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçilik yurtseverliktir. Vatanseverliktir. Askerlik yapan bütün kardeşlerimizi bilirler. Hudut namustur yazar. Huduttan hiç kimse elini kolunu sallayarak geçemez. Şimdi bizim milliyetçiliğimizi sorgulayanlara 3 milyon 600 bin Suriyeli nasıl girdi bu memlekete.

"MİLLİYETÇİLİĞİN NE OLDUĞUNU ONLARA GÖSTERECEĞİZ"

Bizim milliyetçiliğimizi sorguluyorlarmış. Gerçekten akılalır gibi değil keşke Yunan galip gelseydi diyen adamın ayağına gidiyorlar. Yuh çekmeyin sandığa gidip oyunuzu kullanacaksınız bu ülkede milliyetçiliğin ne olduğunu da onlara göstereceğiz. Bakınız Suriye’de 34 askerimiz şehit edildi ne yaptılar koşa koşa Putin’in ayağına gittiler. Şehit olan bizim askerlerimiz sen onun kapısına niye gidiyorsun. Gitti kapısına kapısında bekledi. Putin açtı kronometreyi çalıştırdı. Türkiye’nin cumhurbaşkanını kapıda nasıl beklettiğini tüm dünyaya gösterdi. Bu mudur milliyetçilik.

Biz dünyayla rekabet edeceğiz birilerinin kapılarına gidip para dilenmeyeceğiz. Sandığa gitmeye söz veriyor musunuz. Oylarınızı bir yerde toplamaya söz veriyor musunuz. Benim de size sözüm var sizin bütün hayalleriniz Bay Kemal’in hedefleri olacak.

Hayat pahalılığı mutfaklarda var biliyorum. Sınırlı para ile geçinemiyoruz. Benim bu ülkenin kadınlarına sözüm var aile destekleri sigortası getireceğim hiçbir aile bu ülkede benim gelirim yok demeyecek. Ben bu ülkede kadının yoksulluk çekmesini istemiyorum bunu ben kendi ailemde çok gördüm. Her evde mutlaka asgari bir gelirin olması lazım.

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seçim Bolu Kemal Kılıçdaroğlu CHP Millet İttifakı

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