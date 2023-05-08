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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sekizinci 'Bay Kemal'in Tahtası' videosu! 3 ile dikkat çekerek projesini açıkladı: Sağlık kentleri kuracağız

08.05.2023 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal’in Tahtası' isimli video paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. "Ülkemizi dünyada sağlık ve bakım turizminde daha da büyüteceğiz" diyen Kılıçdaroğlu 'sağlık kentleri' projesini anlattı. İstanbul, İzmir ve Antalya'da sağlık kentleri kuracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Projemizle 5 yıl içerinde ülkemize 3 milyar dolar ek gelir ve 50 bin kişiyi istihdam sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sekizinci 'Bay Kemal'in Tahtası' videosu! 3 ile dikkat çekerek projesini açıkladı: Sağlık kentleri kuracağız

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde seçmenlerine videolu mesajlarıyla da seslenmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli videolarının sekizincisi de yayınlandı. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Onlar kötülüklerinde debelensin, biz işimize bakalım. Türkiye dünyanın en iyi doktorlarına ve sağlıkçılarına sahip. Coğrafi olarak da avantajlı bir konumdayız. Ülkemizi dünyada sağlık ve bakım turizminde daha da büyüteceğiz. Sağlık Kentleri'ni anlattım." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL, İZMİR VE ANTALYA'DAN BAŞLAYARAK..."

Videoda üç ile dikkat çeken Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Bugün size kalkınma projelerimizden olan sağlık kentleri projemizi anlatacağım. Bu proje ülkemizin iki üstünlük alanının birleşmesinden oluşuyor. Turizm ve sağlık. Madem dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahibiz bu avantajımızı neden daha
iyi kullanmayalım. Ülkemizin turizm potansiyelini sağlık ve bakım potansiyeli ile birleştireceğiz. Dünyanın en iyi doktorları bizde. En donanımlı hemşireli sağlık personeli bizde. Türkiye'de 3 bölgede, İstanbul, İzmir ve Antalya'dan başlayarak sağlık kentleri kuracağız. Bu sağlık kentleri en üst donanımda kaliteli hastanelere sahip olacak."

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"3 MİLYAR DOLAR EK GELİR VE 50 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM"

"Bu hastaneler ülkemizde alanında lider kliniklerin danışmanlığında, profesyonel bir ekiple yönetilecek. Burada çalışan sağlık ve bakım personeli yabancı dili iyi düzeyde konuşabilenler arasında seçilecek. Bu tesislerde uluslararası standart ve akreditasyonlarda sağlık hizmeti verilecek. Projemizle 5 yıl içerinde ülkemize 3 milyar dolar ek gelir ve 50 bin kişiyi istihdam sağlanacak. Bununla da yetinmeyeceğiz. Sağlık kentlerimize entegre yaşlı bakım üniteleri kurulacak."

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"DOKTORLARIMIZA VE HEMŞİRELERİMİZE SESLENİYORUM"

"Bu adımlardan sonra bahsettiğim tesislerin talep garantisini sağlamak için ülkeler, emekli fonları ve sigorta şirketleriyle ikili anlaşmalar yapacağız. Bu sağlık kentlerimizde medikal teknolojiler, akıllı sağlık hizmetleri, robotik teknoloji ve tıbbi yapay zekayı kullanarak en üst düzeyde ve insan odaklı hizmetler sunacağız. Türkiye 10 yıl içerisinde sağlık ve bakım sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacak.
Şimdi ülkemizi bırakıp gitmek zorunda kalan doktorlarımıza ve cazip teklifler nedeniyle şansını Avrupa'da deneyen hemşirelerimize sesleniyorum. Bavullarınızı toplayın sağlık kentlerini kurmak için her birinizi ülkenize dönmeye davet ediyorum. Kampanya filmimizde de söylediğim gibi, dünyanın bir ucundan 'Anne ben dönmem' diyen evlat, öyle bir umutla döneceksin ki. Geliyoruz"

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