HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı' mesajı: 20 bin atama yapacağız

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı' mesajı: 20 bin atama yapacağız

25.04.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'in ardından aynı gün Burdur'da da miting yaptı. Seçilmeleri halinde yapacakları atamaları açıklayan Kılıçdaroğlu, "İşsizlikle mücadele edeceğiz. Sosyologları biliyorum. Aile destekleri sigortası geldiğinde sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı 20 bin atama yapacağız. Ayrıca Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen atayacağız, köy okullarının tamamını açacağız" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı' mesajı: 20 bin atama yapacağız

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim öncesi mitinglerine devam ediyor. Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden Kılıçdaroğlu daha da güzel günlere hep birlikte ulaşacaklarını söyledi. Burdur'da ilk defa 14 bin 258 gencin oy kullanacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Sözüm var, bu ülkeye baharı, huzuru, kucaklaşmayı getireceğim. Kavgadan, ayrışmadan bıkmadık mı? İşsizlik canımızı yakmıyor mu, yakıyor. Bu memleketi soğana muhtaç hale getirdiler. Tüm bunları emin olun çözeceğim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, demokrasi, hukuk, hak, adalet, sevgi için gençlerin oylarını istediğini, Türkiye'nin kaderini değiştirmenin gençlerin elinde olduğunu dile getirdi.

AA-20230425-30960616-30960608-CUMHURBASKANI_ADAYI_KILICDAROGLU_BURDUR_MITINGINDE_KONUSTU

Gençlerin çektiği acıların mücadelesini vereceğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Burdurlu gençlere sözüm var. Sizin çektiğiniz bütün acılar, sıkıntılar benim de acım, sıkıntım olacak. Siz rahata ermedikçe ben asla rahat etmeyeceğim. Siz huzura kavuşmadıkça asla 'ben huzura kavuştum' demeyeceğim. Bunların mücadelesini sizin için vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AA-20230425-30960616-30960611-CUMHURBASKANI_ADAYI_KILICDAROGLU_BURDUR_MITINGINDE_KONUSTU

"CUMHURİYET SÖZÜ VERİYORUM"

Kılıçdaroğlu, ayrım yapmadan adalet istediklerini, kimlikleriyle inançlarıyla ayrıştırmadan insana saygı duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oy versin vermesin herkese yardım ediyoruz. Fakir mi? Bana oy verdin mi, vermedin mi? diye sormayız. O insanlık ayıbıdır öyle bir soru sorarsanız. Açsa yardım yapacaksınız. Bu memlekette Burdur Meydanı'ndan Cumhuriyet sözü veriyorum. Bu memlekette hiçbir fakir fukaranın elektriği, doğal gazı, suyu kesilmeyecek. Binlerce kişinin doğal gazını kestiler. O aileleri ziyaret ettim. Dul bir kadın, iki çocuğu, para yok, doğal gazın parasını ödeyememiş, kesmişler ne yapacak bu anne? Hangi anne çocuğunun soğukta kalmasını ister? Hangi anne çocuğunun iyi beslenmemesini ister? Bunların tamamını çözeceğiz. Ben diyorum ki var olan sorunları çözeceğim. Çiftçiye kırmızı mazot vereceğim, ÖTV'siz, KDV'siz olacak. Çiftçiye ucuz gübre, ucuz soğan vereceğiz. Bütün bunları yapacağız. Çiftçinin, Ziraat Bankasına, bankalara, Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarının faizlerini sileceğiz."

AA-20230425-30960616-30960613-CUMHURBASKANI_ADAYI_KILICDAROGLU_BURDUR_MITINGINDE_KONUSTU

"ÇİFTÇİYE ELEKTRİĞİ BEDAVA VERECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, parayı üreticiye, esnafa, sanayiciye vereceğini bildirerek, alın terinin değerli ve kutsal olduğunu, kim emek harcıyorsa hepsinin emeğinin karşılığının verileceğini söyledi.

Aile destekleri sigortası getireceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Her anne çocuğunu okula gönderirken huzur içinde gönderecek. Beslenme çantası olmayacak. Okula gidecek, suyunu, sütünü, yemeğini arkadaşlarıyla beraber yiyecek, huzur içinde karnı doyacak ve eve karnı tok gelecek." dedi.

Kul hakkı yedirmeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bakınız gölünüz kuruyor, o gölün eski halini de ben bilirdim. Oranın meşhur bir kuşu var dünya çapında. Ben onu da gayet iyi bilirdim. O gölün kenarında sipsi de dinledim. Ama bu göl neden kuruyor? Kuruyan alanlara biz ne yapabiliriz? Güneş enerjisi yapabilir miyiz? Güneş enerjisi yaptığımızda çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Dolar, avro ödemiyorsun, Allah'ın güneşi bedava. Panelleri kuracaksın elektrik elde edeceksin. Ne dolar gidecek, ne avro gidecek. Çünkü dolar, avro, doğal gaz, petrol lobisi istemiyor. Sizi sömürüyorlar. Sömürüye asla izin vermeyeceğim."

AA-20230425-30960517-30960513-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_PARTISININ_BURDUR_MITINGINE_KATILDI

Kılıçdaroğlu, kiraların giderek arttığını, mahkemelerde en çok görülen davanın ev sahibi ile kiracı arasında olduğunu, binlerce kira davasının sürdüğünü söyledi.

AA-20230425-30960517-30960514-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_PARTISININ_BURDUR_MITINGINE_KATILDI

"KIZILAY'I ASLİ GÖREVİNE DÖNDÜRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, TOKİ'nin orta gelirli ailelere ucuz konut satsın diye kurulduğunu, TOKİ ve Kızılayı asli görevine döndüreceklerini savundu.

Sosyal devletin karnı aç olanları doyuran devlet olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Herkesin karnının doyduğu bir ülkede ancak huzur vardır. Ancak o zaman bereket vardır. Bunun yapılması lazım." dedi.

"BAY KEMAL ASKERİNE DE ORDUSUNA DA SAHİP ÇIKACAKTIR"

Milliyetçiliklerinin arada sorgulandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

AA-20230425-30960517-30960510-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_PARTISININ_BURDUR_MITINGINE_KATILDI

"Bay Kemal askerine de ordusuna da sahip çıkacaktır. Bay Kemal güvenlik güçlerine sahip çıkacaktır. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, bir insanlık suçudur ve teröre karşı mücadeleyi son damlasına kadar yapacaktır. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatan... Gözümüzü kırpmadan bayrağımız ve vatanımız için ölüme gideriz. Dolayısıyla onun dışında bütün insanları kucaklarız. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamayız, o hak bizde değildir. Herkesin inancına saygı gösteririz. Kimin inançlı kimin inançsız olduğunu sadece Yüce Yaradan bilir. "

"20 BİN ATAMA YAPACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, seçmenden ellerini vicdanlarına koyup sandığa gitmelerini isteyerek, "Bizi iktidara taşıyacak olan sizsiniz gençler. Söz veriyorum beraber iktidar olacağız, halkın iktidarı ama. Zenginleşeceksek hepimiz zenginleşeceğiz. Yoksulumuz, fakirimiz olmayacak." ifadesini kullandı.

AA-20230425-30960517-30960515-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_PARTISININ_BURDUR_MITINGINE_KATILDI

Her şeyin güzel olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vallahi de billahi de ayrımcılık kalkacak, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, işsizlikle mücadele edeceğiz. Sosyologları biliyorum. Aile destekleri sigortası geldiğinde sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı 20 bin atama yapacağız. Ayrıca Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen atayacağız, köy okullarının tamamını açacağız."

AA-20230425-30960517-30960516-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_PARTISININ_BURDUR_MITINGINE_KATILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in konuşmasının ardından Millet İttifakı'nın Burdur milletvekili adayları tanıtıldı. (AA)

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan duyurdu: Çok zor oldu ama başardık... Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan duyurdu: Çok zor oldu ama başardık...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ABD Başkanı Biden'a sert tepki!MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ABD Başkanı Biden'a sert tepki!
Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı!
AK Partili Faruk Çelik'e tepki! AK Partili Faruk Çelik'e tepki!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan duyurdu: Çok zor oldu ama başardık...

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan duyurdu: Çok zor oldu ama başardık...

Eşiyle mesajlaşan akrabasına kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Eşiyle mesajlaşan akrabasına kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

2. el aracı olanlar dikkat! Yeniden gündeme geldi

2. el aracı olanlar dikkat! Yeniden gündeme geldi

İç çamaşırı giymedi! Eliyle de kapamaya çalıştı ama...

İç çamaşırı giymedi! Eliyle de kapamaya çalıştı ama...

Akşener, Balıkesir'de duyurdu! 'Asgari ücret seviyesine çıkaracağız'

Akşener, Balıkesir'de duyurdu! 'Asgari ücret seviyesine çıkaracağız'

"Maaşları 25 bin lirayı buldu" diyerek açıkladı! Atama tarihi...

"Maaşları 25 bin lirayı buldu" diyerek açıkladı! Atama tarihi...

İlginizi Çekebilir

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Acun Ilıcalı'nın eski karısı Zeynep Yılmaz kızlarıyla poz verdi! "Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı

Acun Ilıcalı'nın eski karısı Zeynep Yılmaz kızlarıyla poz verdi! "Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.