Kılıçdaroğlu, 'Bunun sözünü aldık' deyip açıkladı: 5 yıl içerisinde ülkeye getireceğiz

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de halka hitap etti. Birçok konuda açıklamalar yapan Kılıçdaoğlu, son günlerde gündem olan 300 milyar dolar meselesine değindi. Parayı 5 yıl içerisinde ülkeye getireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunun sözünü aldık" dedi. İktidarın özellikle İHA ve SİHA'lar üzerinden yaptığı eleştirilere de yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Şimdi şöyle bir propaganda yapıyorlar; Sakın oy vermeyin gelince SİHA'ları kaldıracaklar filan... Gelince senden daha güzelini yapacağız" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Parayı nereden bulacaksın diye soruyorlar. Sen 5'li çeteye para bulurken para var ama vatandaşa gelince yok. O paraları son kuruşuna kadar alacağım geri getireceğim.

"TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK OLANLAR SİZLERSİNİZ"

Gençler rakamı çıkardım. 44 bin genç Eskişehir'de ilk kez sandığa gidecek. Şimdi bu gençlere sesleniyorum. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olanlar sizlersiniz.

"BİZ BİRİNCİ TURDA BU İŞİ BİTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Bu ülkede demokrasi olsun istiyor musunuz? Bu ülkeye demokrasiyi birlikte getireceğim. Eleştiriye siyasetçinin normal bakması lazım. Sabahın köründe kapılar kırılıp gencecik gençlerimiz gözaltına alınıyorsa buna izin vermeyeceğiz. Gerçek anlamda demokrasi olacak. Sevgili gençler, bakın demokrasiye hepimizin ihtiyacı var. Biz birinci turda bu işi bitirmek zorundayız. Güzel bir sloganımız var, 'Birleşe birleşe kazanacağız' ve Türkiye'de yeni bir tarih yazacağız. Buna inanmanızı isteriz. Artık Mısır'daki sağır sultan da bu sloganı duymuştur. Çünkü büyük sıkıntıları hep birlikte çekiyoruz, bunlardan Türkiye'nin kurtulması lazım. Acılı ve sevinçli günlerde bir arada olmalıyız.

"SOĞAN LÜKS OLDU BU ÜLKEDE"

Bakın Türkiye'nin geldiği noktaya bakın. Soğan sorunu var mıydı, lüks oldu bu ülkede. En zengin ülke bizim ülkemiz bu coğrafyada. Eti, arpayı, yulafı dışarıdan getiriyorsun. Bizim çiftçimiz ne olacak? Dışarıdan gelen değil, biz kendimiz üretmeliyiz. Çiftçiye ÖTV'siz, KDV'siz mazot vereceğiz. Eğer çiftçiyi toprağa küstürürseniz, her şey dışarıdan gelir bu da fakirleşmemiz anlamına gelir.

Gençler neden Türkiye'de umutsuz ve yurt dışına gitme düşüncesi oluşmaya başladı? Genç kardeşlerime sesleniyorum, iş bulmak, evim olmasını istiyorsanız düzeni değiştirmelisiniz. Bu haramilerin düzenidir. Bu harami düzeni kuranları göndermek ve emekli etmemiz lazım.

"1 YIL İÇİNDE YURT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Eskişehir'de 100 bin öğrenci var ama 15 bin öğrenciye yurt bulabiliyorsunuz. Sözüm var, 1 yıl içerisinde yurt sorununu çözeceğiz. 5'li çetelere hizmet edenleri alıp halka hizmet edenleri getirmemiz lazım.

"TOKİ'Yİ ASIL İŞLEVİNE DÖNDÜRECEĞİZ"

TOKİ neden kuruldu? Kira sorununu çözmek ve yaşanabilir evlere ulaşmak için kuruldu. 22 yıldır kira sorununu çözemediler. İnsanlar ev sahiplerinin kiralarını ödeyemediği için davalar açılıyor. Şimdi özel yetkili mahkemeler kurabilir miyiz diye çözüm arıyorlar. Bu sorunun çözümü için yabancıya ev satmayacaksın. TOKİ lüks konutlar yapmayacak, birilerine kıyak geçmeyecek. TOKİ'yi asıl işlevine döndüreceğiz, tıpkı Kızılay gibi.

SURİYELİLER KONUSU! ALTINI ÇİZEREK SÖYLEDİ

Yabancılar yani Suriyeli kardeşlerimiz onları kendi ülkelerine dönmelerini istiyor musunuz? Bizim sınırlar neden yol geçen hanı gibi? Alırsın sığınmacıları hepsini Saray'a yerleştir kardeşim. Bizim çocuklar iş bulamıyor, onların emekleri de sömürülüyor. En geç 2 yıl içerisinde altını çiziyorum ırkçılık yapmadan kendi ülkelerine göndereceğiz. Onların yollarını ve kreşlerini yapacağız. AB fonlarıyla yapacağız.

Gelir düştükçe insanlar elektrik ve doğal gaz paralarını ödeyemiyorlar. Yoksulluk diz boyu. Bu sorunu çözmemiz lazım. İşsizlik dünyanın en acı alanıdır. İşsizliği çözmek için atmosferi oluşturmak zorundayız. Gençler ürettiği zaman, kazandığı zaman Türkiye'de huzur olacak. Gençlere şunu söylemek istiyorum; Bu ülkede rahat yaşayabilmeniz için her alanda yatırım yapacağız.

"GELİNCE SENDEN DAHA GÜZELİNİ YAPACAĞIZ"

300 milyar dolarlık parayı 5 yılda ülkeye getireceğiz. Bunun sözünü aldık. İnsanlar üretecek ve çalışacak, katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Savunma sanayii üzerinden bizi suçlamaya çalışıyorlar. Şimdi şöyle bir propaganda yapıyorlar; Sakın oy vermeyin gelince SİHA'ları kaldıracaklar filan... Gelince senden daha güzelini yapacağız. Tank palet fabrikasını Katar'dan alıp TSK'ya vereceğiz.

"İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR"

Sizin seçeceğiniz Cumhurbaşkanı kimsenin önünde diz çökmeyecek, 34 askerimiz şehit olduğu zaman Putin'in kapısında bekletilmeyecek. Bize kimse milliyetçilik dersi vermesin. Bizim iki kırmızı çizgimiz var; vatan ve bayraktır. Onlar ayrıştırdılar biz birleştireceğiz. "



