HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki planı belli oldu! İstanbul ve Ankara detayı...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki planı belli oldu! İstanbul ve Ankara detayı...

13.11.2023 17:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’de 13 yıl sürdürdüğü genel başkanlık görevine geçtiğimiz hafta veda etti. CHP'de yapılan kurultayla birlikte partinin yeni lideri Özgür Özel oldu. Seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, aktif siyasete devam etme hazırlığında. Yeni yol haritasına göre Kılıçdaroğlu yeni bir vakıf kuracak, ya da var olan bir vakfın yönetimini devralacak. Vakfın hem İstanbul’da hem de Ankara’da birer ofisi bulunacak. Kılıçdaroğlu, çalışmalarına bu ofislerde devam edecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki planı belli oldu! İstanbul ve Ankara detayı...

CHP’de yapılan kurultayla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi ve partinin yeni lideri Özgür Özel oldu. Özgür Özel’e karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

AKTİF SİYASETE DEVAM EDECEK!

Kemal Kılıçdaroğlu, aktif siyasete devam etme kararı aldı. Halen sosyal medya hesabı üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisi açacağı belirtilmişti.

Kılıçdaroğlu’nun yol haritası belli oldu. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Kılıçdaroğlu, bugünlerde yeni bir vakıf kurmanın hazırlığını yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşlarıyla birlikte, faaliyette olan bir vakfın yönetimini devralmayı değerlendirdiği de öğrenildi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA OFİSİ OLACAK!

Kısa süre içerisinde sonuçlandırılması beklenen değerlendirmenin ardından bir vakıf mı kurulacağı yoksa bir vakfın mı devralınacağı konusunda karara varılacak. Her iki durumda da Kılıçdaroğlu tarafından yönetilecek olan vakfın hem İstanbul’da hem de Ankara’da birer ofisi bulunacak. Kılıçdaroğlu, çalışmalarına bu ofislerde devam ederken bir yandan da konuklarını burada ağırlayacak. Güncel konular üzerinde fikirlerini açıklamaya devam edecek olan Kılıçdaroğlu aynı zamanda CHP ile ilgili de değerlendirmeler yapacak.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da bulundu: 2 bin 800 yıllık! "İlk kez böyle bir eserle karşı karşıyayız"Çorum'da bulundu: 2 bin 800 yıllık! "İlk kez böyle bir eserle karşı karşıyayız"
Kışın yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz! Stanley termosta 290 TL indirim Kışın yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz! Stanley termosta 290 TL indirim
Yasak aşk dehşeti: Takip edip kurşun yağdırdı! 'Namusuma göz mü diktin'Yasak aşk dehşeti: Takip edip kurşun yağdırdı! 'Namusuma göz mü diktin'
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul Kemal Kılıçdaroğlu detaylar
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir

2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir

Şiddetli sağanak etkisini artırdı! Meteoroloji uyarmıştı...

Şiddetli sağanak etkisini artırdı! Meteoroloji uyarmıştı...

İmamoğlu'na taşla saldırmışlardı! Akılalmaz ifadeler: 'Cebimdeki erikleri attım'

İmamoğlu'na taşla saldırmışlardı! Akılalmaz ifadeler: 'Cebimdeki erikleri attım'

Boğazını keserek katletti, nedeni 'düğün elbisesi' çıktı!

Boğazını keserek katletti, nedeni 'düğün elbisesi' çıktı!

İşte Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il! Aralarında iki büyükşehir var

İşte Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il! Aralarında iki büyükşehir var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.