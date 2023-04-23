Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut neden öldü? Kıymet Karabulut kimdir? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut için yarın Tunceli Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Kıymet Karabulut'un cenaze törernine ilişkin detaylar belli oldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HALASI KIYMET KARABULUT NEDEN ÖLDÜ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut yaşamını yitirdi.

Yapılan açıklamada Karabulut'un ölüm nedenine ilişkin detaya yer verilmezken, cenaze töreninin 24 Nisan 2023 Pazartesi günü Tunceli Cemevi’nde düzenleneceği aktarıldı.

Karabulut'un daha sonra Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

KIYMET KARABULUT KİMDİR?

Kıymet Karabulut, Kemal Kılıçdaroğlu'nun babası Kamer Kılıçdaroğlu'nun kardeşidir.

Karabulut soyadı, 1950'li yıllarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun babası tarafından, yaşadıkları köydeki herkesin soyadının aynı olması nedeniyle Kılıçdaroğlu olarak değiştirilmiştir.

Karabulut, Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

