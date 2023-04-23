HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut neden öldü? Kıymet Karabulut kimdir? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut neden öldü? Kıymet Karabulut kimdir? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

23.04.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut son dakika haberlerinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli'de yaşayan halasının yaşamını yitirdiği aktarıldı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut neden öldü? Kıymet Karabulut kimdir?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut neden öldü? Kıymet Karabulut kimdir? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut için yarın Tunceli Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Kıymet Karabulut'un cenaze törernine ilişkin detaylar belli oldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HALASI KIYMET KARABULUT NEDEN ÖLDÜ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Kıymet Karabulut yaşamını yitirdi.

Yapılan açıklamada Karabulut'un ölüm nedenine ilişkin detaya yer verilmezken, cenaze töreninin 24 Nisan 2023 Pazartesi günü Tunceli Cemevi’nde düzenleneceği aktarıldı.

Karabulut'un daha sonra Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

KIYMET KARABULUT KİMDİR?

Kıymet Karabulut, Kemal Kılıçdaroğlu'nun babası Kamer Kılıçdaroğlu'nun kardeşidir.

Karabulut soyadı, 1950'li yıllarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun babası tarafından, yaşadıkları köydeki herkesin soyadının aynı olması nedeniyle Kılıçdaroğlu olarak değiştirilmiştir.

Karabulut, Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kurum'dan 23 Nisan mesajı! 'Bütün mücadelemiz...'Bakan Kurum'dan 23 Nisan mesajı! 'Bütün mücadelemiz...'
Çin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarihÇin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarih
Kılıçdaroğlu'na tepkiler sonrası paylaşım geldi: 'Söz konusu büyük para'Kılıçdaroğlu'na tepkiler sonrası paylaşım geldi: 'Söz konusu büyük para'
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP son dakika

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen'den flaş F.Bahçe iddiası!

Rıdvan Dilmen'den flaş F.Bahçe iddiası!

Son 3 haftaya 3 puan önde giriyor

Son 3 haftaya 3 puan önde giriyor

Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!

Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!

Vahşet! Uykusunda abisinin boğazını ve cinsel organını kesti

Vahşet! Uykusunda abisinin boğazını ve cinsel organını kesti

Ses duyan komşusu kontrole gidince korkunç manzarayla karşılaştı

Ses duyan komşusu kontrole gidince korkunç manzarayla karşılaştı

Polis olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Yargıtay'dan emsal karar

Polis olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Yargıtay'dan emsal karar

İlginizi Çekebilir

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.