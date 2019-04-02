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Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

SEÇİM HABERLERİ  | 02.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü 'Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an' başlıklı yazısında, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş'ın, aday olma sürecinde yaşananları aktardı. Öztürk yazısında, Kılıçdaroğlu'nun MYK'da Mansur Yavaş'a onay çıkmaması durumunda istifa kararı aldığını öne sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesinin kolay olmadığını ifade eden Saygı Öztürk, CHP Parti Meclisi'nde ve MYK'da Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı bir direnişle karşılaşıldığını yazdı. CHP'nin yanı sıra İYİ Parti'de de Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı dirençle karşılaşıldığını belirten Öztürk, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti'de ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın yoğun bir isteğiyle aday olarak gösterildiğini aktardı.

Öztürk yazısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Mansur Yavaş'ın adaylığı için toplanan MYK'da, parti içindeki direnişe karşı harekete geçtiğini ve basına yansımayan bu olayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı, MYK'dan geçmezse ben genel başkanlığı kesin olarak bırakıyorum. Bundan sonra ben yokum" dediğini iddia etti.


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