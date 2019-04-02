Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesinin kolay olmadığını ifade eden Saygı Öztürk, CHP Parti Meclisi'nde ve MYK'da Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı bir direnişle karşılaşıldığını yazdı. CHP'nin yanı sıra İYİ Parti'de de Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı dirençle karşılaşıldığını belirten Öztürk, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti'de ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın yoğun bir isteğiyle aday olarak gösterildiğini aktardı.

Öztürk yazısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Mansur Yavaş'ın adaylığı için toplanan MYK'da, parti içindeki direnişe karşı harekete geçtiğini ve basına yansımayan bu olayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı, MYK'dan geçmezse ben genel başkanlığı kesin olarak bırakıyorum. Bundan sonra ben yokum" dediğini iddia etti.



