Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde İmamoğlu ve Yavaş'a vereceği görevleri açıkladı

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videolarına bir yenisini daha ekledi. 'Yiğitlerim' notuyla paylaşılan videoda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde İmamoğlu ve Yavaş'a vereceği görevleri duyurdu.

"KENTLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE, GÜÇLÜ YAPILARA İHTİYACIMIZ VAR"

Kılıçdaroğlu, "Doğru şehirleşmeye, doğru konut politikalarıyla kentlerimizi güçlendirmeye, güçlü yapılara ihtiyacımız var. Türkiye'yi afetlere hazırlamak, kentlerimizin dirençliliğini artırmak istiyorum. Bu görevi en iyi yapar? Tabi ki Ekrem Başkan yapar." dedi.

"YOKSULLUKLA MÜCADELEDE YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

"Gündemimizdeki diğer konu da sosyal politikalar" diyen Kılıçdaroğlu, "Hane ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile destekleri sigortasından, kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok işimiz var. Bunun yanında Türkiye'yi geliştirecek, güçlendirecek teknolojik atılımları, tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar? Doğal olarak onu da Mansur Başkan yapar." ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı o video:





