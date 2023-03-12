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Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

12.03.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılması ile ilgili olarak açıklamada bulundu. 'Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz' diyen Kılıçdaroğlu, 'Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı! 'AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada hesabından paylaşımlarda bulundu. HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasıyla ilgili olarak "Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında "Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz.

"AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim. Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında. 6284’ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir."


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