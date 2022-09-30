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Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı! Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan sürpriz ziyaret

30.09.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ziyaretten bir fotoğraf paylaştı ve "Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştı! Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan sürpriz ziyaret

Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Fatih Furkan ile fotoğrafını paylaştı.

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Twitter hesabından fotoğrafla beraber açıklamada da bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız."

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜ

Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopter bilinmeyen bir sebepten dolayı düşmüş ve kazada kurtulan olmamıştı.

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Fatih Kemal Kılıçdaroğlu Muhsin Yazıcıoğlu oğlu

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