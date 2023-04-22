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Kemal Kılıçdaroğlu 'Vietnam' örneğini vererek paylaştı: Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya

22.04.2023 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından ekonomi konusunda mesajlar paylaştı. 300 milyar dolar temiz para vaadini Vietnam örneğiyle açıklayan Kılıçdaroğlu, "Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız!" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu 'Vietnam' örneğini vererek paylaştı: Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde yapacağı projelerini sosyal medya hesabından duyurmaya devam ediyor. Daha önce 'Bay Kemal'in tahtası' isimli paylaşımında yapacaklarını duyuran Kılıçdaroğlu, Twitter'daki son paylaşımında ise "Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya." diyerek Vietnam'ın ekonomik verilerini paylaştı ve iktidarı eleştirdi.

“300 DOLARINIZ OLSA NEBATİ'YE YATIRIM YAPSIN DİYE VERİR MİSİNİZ?”

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya. İnsan kendinden bilir işi ya, kendilerinin beceriksizliği üzerinden, halkımızı olmayacağına ikna etmeye çalışıyorlar. Bırakın 300 milyarı, 300 dolarınız olsa Nebati’ye yatırım yapsın diye verir misiniz? Onlar nasıl versin Allah aşkına?

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Gelin yalan söylediklerini bir rakam üzerinden size göstereyim. 2022'de Vietnam 27,2 Milyar dolar direkt yatırım çekti. Vietnam’ın Gayri Safi Hasılası 410 Milyar USD. Çektiği yatırım, hasılanın %6,6’sı. Aynı oranı bize uygula, yılda yaklaşık 60 Milyar eder. 5 senede 300 milyar"

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Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız!"

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