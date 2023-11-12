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  4. Kemal Sunal'ın o sahnesiyle paylaştı! AK Partili Mehmet Ali Çelebi'den CHP lideri Özgür Özel'e "Mesela yani" göndermesi

Kemal Sunal'ın o sahnesiyle paylaştı! AK Partili Mehmet Ali Çelebi'den CHP lideri Özgür Özel'e "Mesela yani" göndermesi

12.11.2023 13:47 | Son Güncelleme:
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AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP lideri Özgür Özel'in kurultayda ve kurultay sonrasında yaptığı 'ön seçim' açıklamalarını gündeme taşıdı. Özel'in bir hafta arayla yaptığı konuşmalara yer verip tepki gösteren Çelebi'nin paylaşımındaki 'Kemal Sunal' detayı dikkat çekti.

Kemal Sunal'ın o sahnesiyle paylaştı! AK Partili Mehmet Ali Çelebi'den CHP lideri Özgür Özel'e "Mesela yani" göndermesi

CHP'de değişim vaadinde bulunan Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğunu devralmasıyla birlikte ilk hamleleri yakından takip ediliyor. Kurultaydaki konuşmasında partide ön seçimin teminatı olacağını vurgulayan Özel'e dün konuyla ilgili soru yöneltildi. AK Partili Mehmet Ali Çelebi Özel'in o iki yanıtını karşılaştıran bir video paylaştı.

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"ÖN SEÇİM KONUSUNDA TERMİNOLOJİK FARK VAR"

Dünkü Parti Meclisi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Özel'e ön seçim uygulamasıyla ilgili soru yöneltildi. Özel, "Ön seçim konusunda terminolojik bir fark var. Ön seçim yaparsak adayı belirledikten sonra 54 gün kalıyor. Örgütümüzün tecrübeleri ön seçim demeyelim, sonucuna uyulacak temayül yoklaması. Her yerde ön seçim doğru yöntem değil" açıklamasında bulundu.

Özel'in bu sözleriyle birlikte bir hafta önceki kurultayda yaptığı konuşmadaki mesajları Mehmet Ali Çelebi'nin gündemindeydi. Çelebi, Özel'in konuşmasında "Hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü" dediği anları ve son konuşmasını paylaştı.

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Videoya Kemal Sunal'ın Korkusuz Korkak filminden "Mesela yani" repliğini not olarak düşen Çelebi'nin paylaştığı videoda Özel'in iki konuşması arasında Sunal'ın o sahnesi de yer aldı.

Çelebi ayrıca "Özgür Özel 4 Kasım'da namus ve şeref sözü dediğinden 1 hafta sonra 11 Kasım'da vazgeçmiş." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Çelebi Özgür Özel
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