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Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"

06.05.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da mezarlığında ortasından geçirilecek yol sebebiyle zabıta ekipleri ve vatandaşlar arasında gerginlik meydana geldi. Bazı vatandaşlar iş makinesinin tekerleğinin altına yattı. Mahalle muhtarı İsmail Candan ile görüşen Belediye Başkanı Tanju Özcan, kararın 6 sene önce alındığını ve kendisinin haberinin olduğunu belirtti. Özcan, “Ben de bu yolu açmazsam adam değilim” ifadelerini kullandı. Yol açma çalışmaları 2 ağacın sökülmesiyle başlarken insan kemikleri çıkınca durduruldu.

Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"

Belediye Meclisi tarafından 2016 yılında alınan kararla Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan Çakmaklar Mezarlığı'nın orta kısmından araç yolu yapılması yönünde karar alındı. Kararın ardından belediyenin Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu güzergahta kayıtlı bir mezar bulunmadığı tespit edildi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl önce alınan karar doğrultusunda çalışmalara başlamak için bölgeye gitti.

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ÇALIŞMALARA ENGEL OLMAK İSTEDİLER

Çakmaklar Mahallesi halkı mezarlıkta eski yıllara ait mezarlar olduğunu ve ölülere saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle çalışmalara engel olmak istedi. Bölgede çevik kuvvet ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Bir vatandaş, hareket etmek üzere olan iş makinesinin tekerinin altına yatarak ilerlemesini engel oldu. Mahalle Muhtarı Candan, "Mezarlığın içinden 10 metre yol yapmak ne demektir? Böyle bir şey olabilir mi? Bolu'da bütün işler bitti de bu mu kaldı? Burada bir tane yetkili yok. Zabıtayı gönderiyorlar, vatandaşla karşı karşıya getiriyorlar" diye konuştu.

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ÖZCAN: BEN DE O YOLU AÇMAZSAM ADAM DEĞİLİM

Belediye Başkanı Tanju Özcan, telefonla aradığı Muhtar Candan'a, kararın AK Parti zamanında alındığını söyledi. Özcan, telefonda Candan'ın da projeden haberi olduğunu belirterek, "Ben de o yolu açmazsam adam değilim" dedi. Bunun üzerine İsmail Candan, vatandaşlarla birlikte bölgeden ayrılacaklarını söyledi. Vatandaşlar da Tanju Özcan'ın bu sözleri sonrası tepki göstererek çalışmaları engellemeyi bıraktı.

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İNSAN KEMİKLERİ ÇIKTI

Ekipler, güzergahta bulunan 2 ağacı sökerek yol açma çalışmalarına başladı. Ancak çalışmalar sırasında insan kemikleri çıktı. Bunun üzerine ekipler, çalışmalara ara verdi. İş makineleri bölgeden ayrılırken kemiklerin ortaya çıktığı mezar, İslami koşullara taşındıktan sonra çalışmaların devam edeceği öğrenildi. (DHA)

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