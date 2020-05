Kendi toz alma spreyinizi yapabilirsiniz! İşte harika sonuçlar veren 2 doğal sprey tarifi...

Evin içerisinde sürekli olarak toz tutan eşyalar, düzenli silinip temizlenmez ise görüntüleriyle rahatsız edici olabilir. Düzenli olarak toz alma işlemi uygulayacağınız için de her seferinde kimyasal kullanmanız, sağlığınız açısından zararlı olabilir. Hayatın her alanında artık doğal içerikli ürünler tercih ediliyor. Fakat her doğal olduğu söylenen ürünün doğallığına güvenebilmek de pek kolay değil. Doğallık arayışındaysanız kullanacağınız ürünü kendi ellerinizle hazırlamış olmanız size en güvenilir sonucu verir. Evinizde bulunan malzemelerle birkaç adımda doğal ve etkili bir toz alma spreyi hazırlamak aslında çok kolay!

1. LİMON VE SİRKENİN GÜCÜ

Dezenfekte işlemi deyince akla ilk gelen doğal malzeme sirkedir. Doğal bir temizleyici aradığınızda eliniz ilk sirkeye gider. Sirkenin mucizevi temizleyici gücünü limon ile desteklediğinizde ise ortaya etkili bir temizlik ürünü çıkmış olur. Hazırladığınız karışımın içine birkaç damla zeytinyağı ekleyerek de yüzeylerin daha güzel parlamasını sağlayabilirsiniz.

İşte ihtiyacınız olan malzemeler: