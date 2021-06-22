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Kendisini darbeden eşi hapis cezasına çarptırılınca söyledikleri şaşkınlık yarattı

22.06.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de tartıştığı eşi S.K.'yı (40) otomobiliyle sürükledikten sonra tekmeleyerek darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan esnaf D.K. (42), 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Uğradığı şiddete duruşmada şikayetçi olmadığını belirten S.K., "Hakim Bey, ceza almasa olmuyor mu? Çocuklarım çok küçük ceza almasın" dedi.

Kendisini darbeden eşi hapis cezasına çarptırılınca söyledikleri şaşkınlık yarattı

Olay, geçen 1 Şubat’ta merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yıllık evli olan S.K. ve D.K. çifti arasında kayınvalide meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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Çıkan tartışma sonucu koca D.K., evi terk etmek istedi. Otomobiliyle evinin önünden uzaklaşmaya başlayan D.K.'ya eşi S.K. engel olmak istedi. Yaklaşık 200 metre eşini otomobiliyle sürükleyen D.K., ardından aracını durdurup karısının koluna tekme attı. Mağdur kadın S.K.'nın şikayeti üzerine D.K. hakkında, 'yaralama' suçundan dava açıldı.

"BENİ SÜRÜKLEDİ AMA ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mağdur kadın ile sanık eşi hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını belirten S.K., "Araç ile beni bilerek sürükledi. Sonra aracı durdurarak, koluma tekme attı. Şikayetçi değilim" dedi.

Eşini darbetmediğini öne süren D.K. ise "Olay günü tartıştık. Evden çıkmak istedim. 'Müsaade et, hava alacağım' dedim. Sonra olay nasıl oldu bilmiyorum. Nasıl sürükleyebilirim? Kesinlikle temasım olmadı. Vurmadım" diye konuştu.

Hakim, D.K.'yı, 'yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın çok sayıda sabıka kaydı bulunması nedeniyle cezasını ertelemedi. Karar sonrası sanığın olayda mağdur olan eşi S.K., "Hakim Bey, ceza almasa olmuyor mu? Çocuklarım çok küçük. Lütfen ceza almasın" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Kayseri
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